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Television

Legendary TV weatherman Dick Goddard signs off after 55 years

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 21, 2016 - 06:03 PM | Updated: November 22, 2016 - 05:26 PM
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Dick Goddard talks about his new book and long broadcast career at the WJW studios in May 2011 in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal file photo)


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