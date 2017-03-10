Local business calendar — Week of March 12

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TW9uZGF5PC9wPjxwPldhZHN3b3J0aCBLaXdhbmlzICYjODIxMjsgNSBwLm0uLCBTb25uZXRz
IENhZmUsIDExNyBDb2xsZWdlIFN0LiwgV2Fkc3dvcnRoLiBJbmZvcm1hdGlvbjogRWxsZW4gTWFy
dGluLCAzMzAtODE4LTk4MDkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVsbGVuQGVsbGVubWFy
dGluLmNvbSI+ZWxsZW5AZWxsZW5tYXJ0aW4uY29tPC9hPi4gPC9wPjxwPlR1ZXNkYXk8L3A+PHA+
VG9hc3RtYXN0ZXJzIEFrcm9uIDE1MSAmIzgyMTI7IDY6MzAtOCBwLm0uLCBTdW1tYSBTdC4gVGhv
bWFzIEhvc3BpdGFsLCA0NDQgTi4gTWFpbiBTdC4sIEFrcm9uLiBJbmZvcm1hdGlvbjogTmljayBM
YWNoLCAzMzAtMjA1LTYxMTcsIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpuaWNob2xhcy5kLmxhY2hA
Z21haWwuY29tIj5uaWNob2xhcy5kLmxhY2hAZ21haWwuY29tPC9hPiBvciA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vMTUxLnRvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly8xNTEu
dG9hc3RtYXN0ZXJzY2x1YnMub3JnPC9hPi48L3A+PHA+QmFyYmVydG9uIEtpd2FuaXMgJiM4MjEy
OyAxMTo0NSBhLm0uLCBGaXJzdCBQcmVzYnl0ZXJpYW4gQ2h1cmNoLCA2MzYgUGFyayBTdC4sIEJh
cmJlcnRvbi4gSW5mb3JtYXRpb246IEVsbGVuIE1hcnRpbiwgMzMwLTgxOC05ODA5IG9yIGVtYWls
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb20iPmVsbGVuQGVsbGVubWFydGlu
LmNvbTwvYT4uIDwvcD48cD5CcmlkZ2VzdG9uZSBUb2FzdG1hc3RlcnMgQ2x1YiAmIzgyMTI7IDEx
OjQ1IGEubS4gdG8gMTI6NDUgcC5tLiwgQnJpZGdlJiMxNzM7c3RvbmUgQW1lcmljYXMgVGVjaG5p
Y2FsIENlbnRlciwgMTAgRS4gRmlyZXN0b25lIEJsdmQuLCBBa3Jvbi4gSW5mb3JtYXRpb246IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly8zMzE1LiYjMTczO3RvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPmh0dHA6Ly8zMzE1LiYjMTczO3RvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZzwvYT4uPC9wPjxw
Pk5vcnRoZWFzdCBPaGlvIEJ1c2luZXNzIEFsbGlhbmNlICYjODIxMjsgNzozMC05IGEubS4sIFJl
YWwgRXN0YXRlIENhcGl0YWwgUGFydG5lcnMsIDg4MjEgRnJlZXdheSBEcml2ZSwgTWFjZWRvbmlh
LiBJbmZvcm1hdGlvbjogPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVkaG9wc29uQHJjcGZ1bmRpbmcuY29tIj5l
ZGhvcHNvbkByY3BmdW5kaW5nLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPkFtU3Bpcml0IEJ1c2luZXNzIENvbm5l
Y3Rpb25zLCBGYWlybGF3biBDaGFwdGVyICYjODIxMjsgNzo0NS05IGEubS4sIEFjbWUgRnJlc2gg
TWFya2V0IE5vLiAxLCAxODM1IFcuIE1hcmtldCBTdC4sIEFrcm9uLiBGb3IgaW5mb3JtYXRpb24s
IGNhbGwgMzMwLTgzNS00MDA1IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpha3JvbmFtc3Bpcml0
QHlhaG9vLmNvbSI+YWtyb25hbXNwaXJpdEB5YWhvby5jb208L2E+LjwvcD48cD5NZWRpbmEgQnVz
aW5lc3MgTmV0d29yayAmIzgyMTI7IDc6NDUtODo0NSBhLm0uLCBCdWZmYWxvIFdpbGQgV2luZ3Ms
IDUwNTAgRWFzdHBvaW50ZSBEcml2ZSwgTWVkaW5hLiBJbmZvcm1hdGlvbjogPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOmluZm9AbWVkaW5hYm4uY29tIj5pbmZvQG1lZGluYWJuLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPkludGVy
bmF0aW9uYWwgUmVmZXJyYWwgTmV0d29yaywgR3JlYXRlciBBa3JvbiBDaGFwdGVyICYjODIxMjsg
Nzo0NSBhLm0uLCAxMiBFLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLiBJbmZvcm1hdGlvbjogTWljaGFl
bCBCcmluaywgMzMwLTIyMS04NTc2LjwvcD48cD5XZWRuZXNkYXk8L3A+PHA+SW50ZXJuYXRpb25h
bCBSZWZlcnJhbCBOZXR3b3JrLCBBa3JvbiBXZXN0IENoYXB0ZXIgJiM4MjEyOyAxMTo0NSBhLm0u
LCBBa3JvbiBGYW1pbHkgUmVzdGF1cmFudCwgMjUwIFcuIE1hcmtldCBTdC4sIEFrcm9uLiBSZXNl
cnZhdGlvbnMgcmVxdWlyZWQ6IERhbiBLZWVuYW4sIDMzMC0zMzQtMDUzMy48L3A+PHA+QS5NLiBB
a3JvbiBUb2FzdG1hc3RlcnMgQ2x1YiAmIzgyMTI7IDggYS5tLiwgRmFpcmxhd24gQ291bnRyeSBD
bHViLCAyMDAgTi4gV2hlYXRvbiBSb2FkLCBBa3Jvbi4gQnJlYWtmYXN0ICQ2LiBJbmZvcm1hdGlv
bjogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy4mIzE3MzthbWFrcm9udG9hc3RtYXN0ZXJzLmNvbSIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy4mIzE3MzthbWFrcm9udG9hc3RtYXN0ZXJzLmNvbTwvYT4uIDwvcD48
cD5NYWdpYyBDaXR5IEtpd2FuaXMgJiM4MjEyOyA2OjQ1IGEubS4sIFRoYW5vJiM4MjE3O3MgUmVz
dGF1cmFudCwgNzEgRmlmdGggU3QuIFNFLCBCYXJiZXJ0b24uIEluZm9ybWF0aW9uOiBFbGxlbiBN
YXJ0aW4sIDMzMC04MTgtOTgwOSBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZWxsZW5AZWxsZW5t
YXJ0aW4uY29tIj5lbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb208L2E+LiA8L3A+PHA+TWVkaW5hIEV2ZW5p
bmcgS2l3YW5pcyAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5tLiwgQS5JLiBSb290IENvbW11bml0eSBSb29tLCA2
NDAgVy4gTGliZXJ0eSBTdC4sIE1lZGluYS4gSW5mb3JtYXRpb246IEVsbGVuIE1hcnRpbiwgMzMw
LTgxOC05ODA5IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb20i
PmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbTwvYT4uIDwvcD48cD5Db3BsZXkgRmFpcmxhd24gS2l3YW5p
cyAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgU3QuIEdlb3JnZSBBbnRpb2NoaWFuIENodXJjaCwgMzIwNCBS
aWRnZXdvb2QgUm9hZCwgQ29wbGV5LiBEaW5uZXIgaXMgJDEwLiBJbmZvcm1hdGlvbjogRWxsZW4g
TWFydGluLCAzMzAtODE4LTk4MDkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVsbGVuQGVsbGVu
bWFydGluLmNvbSI+ZWxsZW5AZWxsZW5tYXJ0aW4uY29tPC9hPi4gPC9wPjxwPkZhaXJsYXduIEJ1
c2luZXNzIEV4Y2hhbmdlIE5ldHdvcmtpbmcgR3JvdXAgJiM4MjEyOyA4IHRvIDkgYS5tLiwgUGFu
ZXJhLCAzODk1IE1lZGluYSBSb2FkLCBCYXRoIFRvd25zaGlwLiBJbmZvcm1hdGlvbjogZW1haWwg
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmlyYWtpcnNjaEBnbWFpbC5jb20iPmlyYWtpcnNjaEBnbWFpbC5jb208
L2E+IG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuJiMxNzM7YnVzaW5lc3NleGNoYW5nZWluYy5jb20i
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuJiMxNzM7YnVzaW5lc3NleGNoYW5nZWluYy5jb208L2E+Ljwv
cD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyBUb2FzdG1hc3RlcnMgJiM4MjEyOzxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25n
PjY6MzAtNzozMDxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25nPnAubS4sIEF1ZGl0b3JpdW0gMiwgV2VzdGVybiBS
ZXNlcnZlIEhvc3BpdGFsLCAxOTAwIDIzcmQgU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gUGFyayBpbiBQ
YXJraW5nIEFyZWFzIEUgb3IgRiBhbmQgZW50ZXIgdGhlIGhvc3BpdGFsIGZyb20gdGhlIG5vcnRo
d2VzdCBlbnRyYW5jZS4gSW5mb3JtYXRpb246IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly8yODc4ODM3LnRvYXN0
bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly8yODc4ODM3LnRvYXN0bWFz
dGVyc2NsdWJzLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPlRodXJzZGF5PC9wPjxwPlRvYXN0bWFzdGVycyBpbiBH
cmVlbiAmIzgyMTI7IE5vb24gdG8gMSBwLm0uLCBBY21lIEZyZXNoIE1hcmtldCwgMzg3NSBNYXNz
aWxsb24gUm9hZCwgR3JlZW4uIEluZm9ybWF0aW9uOiBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dG9h
c3RtYXN0ZXIua2ltLmtyYWpAZ21haWwuY29tIj50b2FzdG1hc3Rlci5raW0ua3JhakBnbWFpbC5j
b208L2E+LjwvcD48cD5CYXRoIFJpY2hmaWVsZCBLaXdhbmlzICYjODIxMjsgNiBwLm0uLCBGZWxs
b3dzaGlwIEhhbGwsIDM5MDMgQnJvYWR2aWV3IFJvYWQsIFJpY2hmaWVsZC4gRGlubmVyIGlzICQx
MS4gSW5mb3JtYXRpb246IEVsbGVuIE1hcnRpbiwgMzMwLTgxOC05ODA5IG9yIGVtYWlsIDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzplbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb20iPmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbTwv
YT4uIDwvcD48cD5NZWRpbmEgQnJlYWtmYXN0IEtpd2FuaXMgJiM4MjEyOyA3IGEubS4sIE1lZGlu
YSBIb3NwaXRhbCwgMTAwMCBFLiBXYXNoaW5ndG9uIFN0LiwgTWVkaW5hLiBJbmZvcm1hdGlvbjog
RWxsZW4gTWFydGluLCAzMzAtODE4LTk4MDkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVsbGVu
QGVsbGVubWFydGluLmNvbSI+ZWxsZW5AZWxsZW5tYXJ0aW4uY29tPC9hPi4gPC9wPjxwPk1lZGlu
YSBLaXdhbmlzICYjODIxMjsgMTE6NDUgYS5tLiwgV2lsbGlhbXMgb24gdGhlIExha2UsIDc4NyBM
YWZheWV0dGUgUm9hZCwgTWVkaW5hLiBJbmZvcm1hdGlvbjogRWxsZW4gTWFydGluLCAzMzAtODE4
LTk4MDkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbSI+ZWxs
ZW5AZWxsZW5tYXJ0aW4uY29tPC9hPi4gPC9wPjxwPkJ1c2luZXNzIE5ldHdvcmsgSW50ZXJuYXRp
b25hbCwgR3JlZW4gSW5pdGlhdGl2ZSBDaGFwdGVyICYjODIxMjsgNzozMCBhLm0uLCBDb3JuZXJz
dG9uZSBDaHVyY2gsIDU3OCBLaWxsaWFuIFJvYWQsIFNwcmluZ2ZpZWxkIFRvd25zaGlwLiBJbmZv
cm1hdGlvbjogSmVyZW15IE1hbnRlbCwgMzMwLTU3NS03Mjg5LjwvcD48cD5TdGFyayBDb21tdW5p
dHkgVG9hc3RtYXN0ZXJzICYjODIxMjsgNzozMC04OjMwIGEubS4sIHRoZSBHbGFzcyBUb3dlciBh
dCBCZWxkZW4gVmlsbGFnZSwgRmlyc3QgRmxvb3IgQ29uZmVyZW5jZSBSb29tLCA0NDUwIEJlbGRl
biBWaWxsYWdlIFN0LiBOVywgSmFja3NvbiBUb3duc2hpcC4gSW5mb3JtYXRpb246IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly8zMzQyLnRvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6
Ly8zMzQyLnRvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPkJlYWNvbiBUb2FzdG1hc3Rl
cnMgJiM4MjEyOyBOb29uIHRvIDEgcC5tLiwgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIHNlY29uZC1m
bG9vciBtZWV0aW5nIHJvb20sIDQ0IEUuIEV4Y2hhbmdlIFN0LiwgQWtyb24uIEluZm9ybWF0aW9u
OiBWaWNreSBOYW5uLCAzMzAtNjIyLTM5NjMuIDwvcD48cD5BbVNwaXJpdCBCdXNpbmVzcyBDb25u
ZWN0aW9ucywgU3VtbWl0IEJ1c2luZXNzIE5ldHdvcmsgQ2hhcHRlciAmIzgyMTI7IDc6NDUtOSBh
Lm0uLCBCb2IgRXZhbnMsIDE3NSBIb3dlIEF2ZS4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiBGcmVlLiBJbmZv
cm1hdGlvbjogMzMwLTgzNS00MDA1IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpha3JvbmFtc3Bp
cml0QHlhaG9vLmNvbSI+YWtyb25hbXNwaXJpdEB5YWhvby5jb208L2E+LjwvcD48cD5URUVNIChU
b2dldGhlciBFdmVyeW9uZSBFYXJucyBNb3JlKSAmIzgyMTI7IDctODozMCBhLm0uLCBTaWx2ZXIg
TGFrZSBDb3VudHJ5IENsdWIsIDEzMjUgR3JhaGFtIFJvYWQsIFNpbHZlciBMYWtlLiBJbmZvcm1h
dGlvbjogTG9ubmllIFlvdW5nLCAzMzAtNzAxLTY3OTkuPC9wPjxwPkFrcm9uIEV4ZWN1dGl2ZXMg
QXNzb2NpYXRpb24gJiM4MjEyOyAxMTozMCBhLm0uIHRvIDEgcC5tLiwgU3QuIEdlb3JnZSBGZWxs
b3dzaGlwIENlbnRyZSwgMzIwNCBSaWRnZXdvb2QgUm9hZCwgQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLiBSZXNl
cnZhdGlvbnMgcmVxdWlyZWQ6IFRpbmEgVGhlbGluLCAzMzAtMjQ3LTIyMDAuIDwvcD48cD5CdXNp
bmVzcyBOZXR3b3JrIEludGVybmF0aW9uYWwgLSBBa3JvbiBXaW5uaW5nIEVkZ2UgQ2hhcHRlciAm
IzgyMTI7IDcgYS5tLiwgRnJlZWRtYW4gQ2hpcm9wcmFjdGljLCAzNjI0IFcuIE1hcmtldCBTdC4s
IEZhaXJsYXduLiBJbmZvcm1hdGlvbjogSm9lIFNjYXJwaW5vLCAzMzAtNzQ1LTAwNTMgb3IgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ibmktb2hpby5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuYm5pLW9o
aW8uY29tPC9hPi48L3A+PHA+S2VubW9yZSBLaXdhbmlzICYjODIxMjsgMTE6MzAgYS5tLiwgRmEt
UmF5JiM4MjE3O3MgRmFtaWx5IFJlc3RhdXJhbnQsIDExMTUgV29vc3RlciBSb2FkIE4uLCBCYXJi
ZXJ0b24uIEluZm9ybWF0aW9uOiBFbGxlbiBNYXJ0aW4sIDMzMC04MTgtOTgwOSBvciBlbWFpbCA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZWxsZW5AZWxsZW5tYXJ0aW4uY29tIj5lbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5j
b208L2E+LiA8L3A+PHA+SW50ZXJuYXRpb25hbCBSZWZlcnJhbCBOZXR3b3JrIC1GYWlybGF3bi9N
b250cm9zZSBDaGFwdGVyICYjODIxMjsgMTE6NDUgYS5tLiwgRmFpcmxhd24gS2l3YW5pcyBDb21t
dW5pdHkgQ2VudGVyLCAzNDg2IFNtaXRoIFJvYWQsIEZhaXJsYXduLiBJbmZvcm1hdGlvbjogSmlt
IEtvZXdsZXIsIDMzMC02NTktMzU3OS48L3A+PHA+RnJpZGF5PC9wPjxwPkJ1c2luZXNzIE5ldHdv
cmsgSW50ZXJuYXRpb25hbCwgQXVyb3JhIEJvcmVhbGlzIENoYXB0ZXIgJiM4MjEyOyA3OjMwIGEu
bS4sIE91ciBMYWR5IG9mIFBlcnBldHVhbCBIZWxwIENhdGhvbGljIENodXJjaCwgMzQyIFMuIENo
aWxsaWNvdGhlIFJvYWQsIEF1cm9yYS4gRGV0YWlsczogS2VpdGggU21pdGgsIDIxNi01OTUtNzkw
MCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJuaS1vaGlvLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5ibmktb2hpby5jb208L2E+LjwvcD48cD5Ba3JvbiBEb3dudG93biBUb2FzdG1hc3RlcnMgJiM4
MjEyOyBOb29uLCBVbml2ZXJzaXR5IFBhcmsgWU1DQSwgNDc3IEUuIE1hcmtldCBTdC4sIEFrcm9u
LiBJbmZvcm1hdGlvbjogVG9tIFNlcmxlLCAzMzAtNjc4LTg5MzAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.