Local business notes — April 16

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09NUEFOSUVTPC9wPjxwPlByZXNwZXIgRmluYW5jaWFsIEFyY2hpdGVjdHM8L3A+PHA+VGhv
bWFzIE0uIFByZXNwZXIsIGZvcm1lcmx5IGEgbWFuYWdpbmcgcHJpbmNpcGFsIHdpdGggTWlsbGVu
bmlhbCBHcm91cCwgaGFzIGFubm91bmNlZCB0aGUgbGF1bmNoIG9mIGhpcyBuZXcgY29tcGFueSwg
UHJlc3BlciBGaW5hbmNpYWwgQXJjaGl0ZWN0cyBMTEMsIGZvbGxvd2luZyBhbiBhZ3JlZW1lbnQg
dG8gZGlzc29sdmUgTWlsbGVubmlhbCBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhciBhbmQgcmV0aXJlIHRoZSBu
YW1lIGluIHRoZSBwcm9jZXNzLiBUaGUgbWFqb3JpdHkgb2YgdGhlIGZpbmFuY2lhbCBhZHZpc2Vy
cyBhbmQgc3VwcG9ydCBzdGFmZiwgYWxvbmcgd2l0aCBNaWxsZW5uaWFsIEdyb3VwIGNvLWZvdW5k
ZXIgS2VuIFdpbGhlbG0sIHdpbGwgcmVtYWluIHdpdGggUHJlc3BlciBGaW5hbmNpYWwgQXJjaGl0
ZWN0cy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DZW5UcnVzdCBXZWFsdGggTWFuYWdlbWVudDwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD5UaGUgY29tcGFueSBhbm5vdW5jZWQgdGhlIG9wZW5pbmcgb2YgaXRzIG9mZmljZSBhdCAz
MjAwIFcuIE1hcmtldCBTdC4sIFN1aXRlIDMwMCwgRmFpcmxhd24uIFRoZSBvZmZpY2UgaXMgb3Bl
cmF0ZWQgYnkgcGFydG5lcnMgQ3JhaWcgRC4gV2lnZ2lucywgcHJlc2lkZW50LCBhbmQgVmljdG9y
aWEgRWxsaW5nZXIsIHZpY2UgcHJlc2lkZW50LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.