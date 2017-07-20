Local business spotlight — July 23

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T04gVEhFIE1PVkU8L3A+PHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgbmFtZXMgY2hpZWYgZXRoaWNzIG9mZmlj
ZXI8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGaXJzdEVuZXJneTogPHN0cm9uZz5FYm9ueSBMLiBZZWJv
YWgtQW1hbmt3YWg8L3N0cm9uZz4gd2FzIGVsZWN0ZWQgdG8gdmljZSBwcmVzaWRlbnQsIGNvcnBv
cmF0ZSBzZWNyZXRhcnkgYW5kIGNoaWVmIGV0aGljcyBvZmZpY2VyIGJ5IHRoZSBib2FyZCBvZiBk
aXJlY3RvcnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0JsYWNrIE1jQ3Vza2V5IFNvdWVycyAmYW1w
OyBBcmJhdWdoOiA8c3Ryb25nPlJ5YW4gQS4gS3VjaG1hbmVyPC9zdHJvbmc+IHdhcyBuYW1lZCBh
IHNoYXJlaG9sZGVyIGFuZCBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgZmlybS4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy
MDE7RGl4ICZhbXA7IEVhdG9uOjxzdHJvbmc+IEJyYWR5IENvaGVuPC9zdHJvbmc+IHdhcyBuYW1l
ZCBjaGllZiBkaWdpdGFsIG9mZmljZXIuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JlbWluZ2VyIENv
LjogPHN0cm9uZz5CcnVjZSBGYWhleSA8L3N0cm9uZz5qb2luZWQgdGhlIGZpcm0uIDwvcD48cD5P
aGlvIEdyYXRpbmdzLCBJbmMuOiA8c3Ryb25nPlNoYXVuIEVsbGVyIDwvc3Ryb25nPndhcyBuYW1l
ZCBuZXcgY2hpZWYgb3BlcmF0aW5nIG9mZmljZXIuIDwvcD48cD5BQ0hJRVZFTUVOVFM8L3A+PHA+
TWFnYXppbmUgaG9ub3JzIEF1cnVtPC9wPjxwPkF1cnVtIFdlYWx0aCBNYW5hZ2VtZW50IEdyb3Vw
LCBhIFNrb2RhIE1pbm90dGkgZmlybSB3YXMgbmFtZWQgdG8gQWNjb3VudGluZyBUb2RheSYjODIx
NztzIFdlYWx0aCBNYWduZXQgVG9wIDE1MCBsaXN0LjwvcD48cD5UaGUgbGlzdCBob25vcnMgdGhl
IDE1MCBsZWFkaW5nIENQQSBmaXJtcyBpbiBmaW5hbmNpYWwgcGxhbm5pbmcgYnkgYXNzZXRzIHVu
ZGVyIG1hbmFnZW1lbnQgYW5kIHNoYXJlcyB0aGVpciBjb25jZXJucywgbWFqb3IgaXNzdWVzIGFu
ZCBzdWNjZXNzIHN0cmF0ZWdpZXMuPC9wPjxwPk9QRU5JTkdTPC9wPjxwPlBldCBQZW9wbGUgaW4g
V2FsbGhhdmVuPC9wPjxwPlBldCBQZW9wbGUsIGFuIE9oaW8tYmFzZWQgcGV0IHN0b3JlLCBoYXMg
b3BlbmVkIGEgbmV3IGxvY2F0aW9uIGF0IDM0IE4uIEhhd2tpbnMgQXZlLiBuZWFyIHRoZSBzb29u
LXRvLW9wZW4gMzY1IGJ5IFdob2xlIEZvb2RzIGluIHRoZSBXYWxsaGF2ZW4gZGlzdHJpY3Qgb2Yg
V2VzdCBBa3Jvbi48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cucGV0cGVvcGxlc3RvcmVzLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5wZXRwZW9w
bGVzdG9yZXMuY29tPC9hPi4gICA8L3A+PHA+T04gT0hJTy5DT008L3A+PHA+VGhlIGJlc3Qgb2Yg
QmV0dHkgTGluLUZpc2hlcjwvcD48cD5HbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29t
L2JldHR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5PC9hPiB0byBjaGVjayBv
dXQgcmVjZW50IHN0b3JpZXMgZnJvbSBvdXIgY29uc3VtZXIgY29sdW1uaXN0IGFuZCByZXZpc2l0
IGhlciBhZHZpY2Ugb24gdG9waWNzIGZyb20gY2hvb3NpbmcgdXRpbGl0eSBwcm92aWRlcnMgdG8g
YXZvaWRpbmcgc2NhbXMuPC9wPjxwPkpvaG4gRG9yZm1hbiBvbiBpbnZlc3Rpbmc8L3A+PHA+SW52
ZXN0aW5nIGNvbHVtbmlzdCBKb2huIERvcmZtYW4gc2l6ZXMgdXAgc3RvY2tzIHRoYXQgbG9vayBh
dHRyYWN0aXZlIHdoZW4gdGhleSYjODIxNztyZSBtZWFzdXJlZCBieSB0aGUgcHJpY2Uvc2FsZXMg
cmF0aW8gYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3Rpbnl1cmwuY29tL2RvcmY3MjAiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj5odHRwOi8vdGlueXVybC5jb20vZG9yZjcyMDwvYT4uPC9wPjxwPldlZWtseSBtZWV0aW5n
IGNhbGVuZGFyPC9wPjxwPkEgbGlzdCBvZiBsb2NhbCBidXNpbmVzcyBtZWV0aW5ncyBhbmQgc3Bl
Y2lhbCBldmVudHMgY2FuIGJlIGZvdW5kIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS9i
aXpjYWw3MTkxNyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS9iaXpjYWw3MTkx
NzwvYT4uPC9wPjxwPkNPTlRBQ1QgVVM8L3A+PHA+U2VuZCB5b3VyIGFubm91bmNlbWVudHM8L3A+
PHA+SGlyaW5ncywgcHJvbW90aW9ucyBhbmQgYXdhcmRzIGNhbiBiZSBzZW50IGJ5IGVtYWlsIHRv
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkcm9lc2VAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRyb2VzZUB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgYnkgbWFpbCB0bzogQnVzaW5lc3MgTmV3cywgQWtyb24g
QmVhY29uIEpvdXJuYWwsIDQ0IEUuIEV4Y2hhbmdlIFN0LiwgUC5PLiBCb3ggNjQwLCBBa3Jvbiwg
T0ggNDQzMDktMDY0MC4gUGhvdG9zIG9mIG5ldyBoaXJlcyBhbmQgcHJvbW90ZWQgZW1wbG95ZWVz
IG1heSBiZSBzZW50IHNlcGFyYXRlbHkgZnJvbSB0aGUgbmV3cyByZWxlYXNlIGJ5IGVtYWlsIHRv
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiZWFjb25waG90b0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YmVhY29u
cGhvdG9AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBQbGVhc2UgaW5jbHVkZSB0aGUgbmFtZXMg
b2YgdGhlIGVtcGxveWVlcyBpbiB0aGUgc3ViamVjdCBsaW5lLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.