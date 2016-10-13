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Local women speak openly about prevalence of sexual harassment

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 13, 2016 - 06:10 PM | Updated: October 14, 2016 - 03:32 PM
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Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally at the South Florida Fairgrounds and Convention Center, Thursday in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/ Evan Vucci)

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