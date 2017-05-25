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Lounges vs. lines: Testing travel with and without perks

By Candice Choi and Scott Mayerowitz
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 08:17 PM
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In this May 12, photo, journalist Scott Mayerowitz drives a white BMW X3 SUV, which was an upgraded rental car in Orlando, Fla., thanks to elite status in the National Car Rental program. Members of car rental loyalty programs, even those without status, get to skip the lines at the rental counter. (AP Photo/Scott Mayerowitz)


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