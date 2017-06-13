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Groceries

Low prices, few choices: Discounters remake grocery shopping

By Candice Choi
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 07:00 PM | Updated: June 13, 2017 - 09:38 PM
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Boxes of the Aldi food market chain's Millville Raisin Bran are on display in a purple box similar to the versions made by Kellogg and Post, at an Aldi store in New York. Stocking shelves with store brands is a big part of how discounters keep costs down. (AP Photo/Candice Choi)


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