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Lower sales drag down Macy’s profit, results miss forecast

Associated Press

Published: May 11, 2017 - 07:11 PM | Updated: May 11, 2017 - 11:31 PM
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Shoppers holding bags from Macy's wait to cross an intersection Tuesday in New York. Macy's Inc. reported earnings, Thursday. (AP Photo/Bebeto Matthews)


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NEW YORK: Lower sales dragged Macy’s profit down for the first quarter, highlighting the challenge for retailers as customers shift to more online shopping and store locations lose traffic.

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