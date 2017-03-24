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Local business

Lucky Shoes owner Tom Luck opens first Vionic store in the country

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 24, 2017 - 06:38 PM
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Lucky Shoes President John Luck (left) and his father Tom Luck at their new Vionic store in Fairlawn. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


 
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