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Macy’s profit falls nearly 13 percent as sales drop as well

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: February 21, 2017 - 06:05 PM
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Shoppers carry bags as they cross a pedestrian walkway near Macy's in Herald Square, Nov. 27, 2015 in New York. Macy's Inc. is reported fiscal fourth-quarter net income of $475 million on Tuesday. (AP Photo/Bebeto Matthews, File)


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