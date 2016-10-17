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Macy’s to open an hour earlier on Thanksgiving

By Anne D’innocenzio
Associated Press

Published: October 17, 2016 - 11:42 AM | Updated: October 17, 2016 - 02:32 PM
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FILE - In this Friday, Nov. 27, 2015, file photo, shoppers carry bags as they cross a pedestrian walkway near Macy's in Herald Square, in New York. Macy's announced Monday, Oct. 17, 2016, it is staying committed to Thanksgiving Day shopping, confirming that it will open an hour earlier on Thanksgiving Day. The move comes as several stores and a mall operator have decided to close for the turkey feast. (AP Photo/Bebeto Matthews, File)


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