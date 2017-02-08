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Made in Mexico, popular on U.S. highways

By Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: February 8, 2017 - 07:51 PM
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In this Jan. 4 photo, cars exit the General Motors assembly plant in Villa de Reyes, outside San Luis Potosi, Mexico, where the Aveo and Trax vehicles have been produced since 2008. Some of Americas most popular cars and trucks are made in Mexico, for now. Many American car buyers have benefited from Mexicos emergence as a production hub. But Mexicos growing share of the auto market is a sore spot for President Donald Trump, who has threatened to impose border taxes on Mexican imports to force companies to make cars in the U.S. (AP Photo/Rebecca Blackwell)


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