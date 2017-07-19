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Economy

Made-in-USA goods can be pricey and elusive. Just ask Trump

By Josh Boak and Paul Wiseman
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 05:51 PM | Updated: July 19, 2017 - 08:35 PM
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President Donald Trump speaks in front of a Boeing 787 Dreamliner while visiting the Boeing South Carolina facility Monday in North Charleston, S.C. Trumps push to get Americans to embrace goods Made in USA is harder than it looks. Few products are American-made only. Trump himself signs laws with gold-plated pens assembled in Rhode Island but lacquered and engraved in China. He praises U.S. industrial might in front of a Boeing jet whose parts are 30 percent foreign-made. And theres a good reason why this is the case: U.S. manufacturers rely on global supply chains and Americans buy foreign goods because they prefer lower prices. (AP Photo/Susan Walsh)


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