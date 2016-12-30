Make 2017 the year of fixing finances

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UTogSSB3YW50IHRvIG1ha2UgMjAxNyB0aGUgeWVhciBJIGZpeCB1cCBteSBmaW5hbmNlcyBm
b3IgcmVhbC4gSG93IGNhbiBJIGdpdmUgbXkgbW9uZXkgYSBmcmVzaCBzdGFydD88L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5BOjwvc3Ryb25nPiBJIGFwcGxhdWQgeW91ciBjb21taXRtZW50IHRvIGZpbmFuY2lhbCBm
aXRuZXNzLiBUaGlzIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBtZWFuaW5nZnVsIHRoaW5ncyB5b3UgY2Fu
IGRvIGZvciB5b3Vyc2VsZiBpbiAyMDE3IGFuZCBiZXlvbmQuPC9wPjxwPldoaWxlIHlvdXIgcmVz
b2x2ZSBpcyBzdHJvbmdlc3QsIHNldCBhc2lkZSBjYXNoIGZvciBlbWVyZ2VuY2llcyBpbiBhIHRy
YWRpdGlvbmFsIHNhdmluZ3MgYWNjb3VudC4gTWFrZSB5b3VyIHByaW1hcnkgZ29hbCB0byBzYXZl
ICQ1MDAgYnkgYXV0b21hdGluZyB0cmFuc2ZlcnMgZnJvbSB5b3VyIGNoZWNraW5nIGFjY291bnQu
IE92ZXIgdGltZSwgd29yayB0b3dhcmQgYWNjdW11bGF0aW5nIGF0IGxlYXN0IHRocmVlIG1vbnRo
cyYjODIxNzsgd29ydGggb2YgZXhwZW5zZXMuIFJlbWVtYmVyLCB0aGlzIGlzIGZvciB1bmV4cGVj
dGVkIGNvc3RzIHN1Y2ggYXMgbWVkaWNhbCBiaWxscyBhbmQgY2FyIHJlcGFpcnMsIG5vdCBhIHNs
ZWVrLCBuZXcgc25vd2JvYXJkLjwvcD48cD5OZXh0LCBpZiB5b3UmIzgyMTc7cmUgbm90IHNhdmlu
ZyBmb3IgcmV0aXJlbWVudCwgc3RhcnQgbm93LiBNYW55IGVtcGxveWVycyBtYXRjaCB5b3VyIDQw
MShrKSBjb250cmlidXRpb25zLCBzbyB0cnkgdG8gc2F2ZSBhdCBsZWFzdCBlbm91Z2ggdGhlcmUg
dG8gY29sbGVjdCB0aGF0IGZyZWUgbW9uZXkuIEV2ZW4gaWYgeW91ciB3b3JrcGxhY2UgZG9lc24m
IzgyMTc7dCBvZmZlciBhIHBsYW4sIHlvdSBjYW4gb3BlbiBhbiBpbmRpdmlkdWFsIHJldGlyZW1l
bnQgYWNjb3VudC4gU21hbGwgY29udHJpYnV0aW9ucyBjYW4gZ3JvdyB0byBiaWcgYnVja3Mgb3Zl
ciB0aW1lOiBJZiB5b3Ugc3RhcnQgc2F2aW5nICQ1MCBhIG1vbnRoIHdoZW4geW91JiM4MjE3O3Jl
IDI1LCB5b3UmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSBhYm91dCAkMTAwLDAwMCBieSBhZ2UgNjUsIGFzc3VtaW5n
IGEgNiBwZXJjZW50IGF2ZXJhZ2UgYW5udWFsIHJhdGUgb2YgcmV0dXJuLiBXYWl0IHVudGlsIGFn
ZSAzNSB0byBzdGFydCBzYXZpbmcgdGhhdCBzYW1lICQ1MCBwZXIgbW9udGggYW5kIHlvdSYjODIx
NztsbCBoYXZlIGp1c3QgYWJvdXQgJDUwLDAwMC48L3A+PHA+R2V0dGluZyB5b3VyIGVtZXJnZW5j
eSBhbmQgcmV0aXJlbWVudCBhY2NvdW50cyBzdGFydGVkIGlzIGh1Z2UsIGFuZCB0aG9zZSBtaWdo
dCBiZSB0aGUgb25seSB0aGluZ3MgeW91IGZvY3VzIG9uIHRoaXMgeWVhci4gQnV0IG9uY2UgdGhl
eSYjODIxNztyZSBzZXQsIGhlcmUgYXJlIHdheXMgdG8gYnJpbmcgeW91ciBtb25leSBtYWtlb3Zl
ciB0byB0aGUgbmV4dCBsZXZlbC48L3A+PHA+U3R1ZGVudCBsb2FuIGRlYnQ8L3A+PHA+TWFrZSB0
aGlzIHRoZSB5ZWFyIHlvdSB0YWtlIGNvbnRyb2wgb2YgeW91ciBzdHVkZW50IGxvYW4gZGVidC4g
SWYgeW91IHBheSBtb3JlIHRoYW4geW91IGNhbiBhZmZvcmQgdG93YXJkIHlvdXIgZmVkZXJhbCBz
dHVkZW50IGxvYW5zLCBzaWduIHVwIGZvciBpbmNvbWUtZHJpdmVuIHJlcGF5bWVudCBhdCBzdHVk
ZW50bG9hbnMuZ292LiBZb3VyIHBheW1lbnRzIHdpbGwgYmUgY2FwcGVkIGF0IGEgcGVyY2VudGFn
ZSBvZiB5b3VyIGluY29tZS4gQW55dGhpbmcgbm90IHBhaWQgb2ZmIGFmdGVyIDIwIG9yIDI1IHll
YXJzIHdpbGwgYmUgZm9yZ2l2ZW4sIHRob3VnaCBpdCYjODIxNztsbCBiZSB0YXhlZCBhcyBpbmNv
bWUuPC9wPjxwPklmIHlvdSBmZWVsIHNlY3VyZSBpbiB5b3VyIGpvYiBhbmQgaGF2ZSBzdHJvbmcg
Y3JlZGl0IGFuZCBlYXJuaW5ncywgeW91IGNhbiByZWZpbmFuY2UgeW91ciBzdHVkZW50IGxvYW5z
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2VlIGlmIHlvdSBjYW4gZ2V0IGEgdGFpbCB3aW5kIHRvIHBheSBkb3du
IHRob3NlIHN0dWRlbnQgbG9hbnMgaW4gdGhlIGZvcm0gb2YgbG93ZXIgbW9udGhseSBwYXltZW50
cyBvciBhIGxpdHRsZSBiaXQgYmV0dGVyIGludGVyZXN0IHJhdGUsJiM4MjIxOyBzYXlzIEJyaWFu
IEhhbmtzLCBhIGZpbmFuY2lhbCBhZHZpc2VyIGF0IFByYWN0aWNlIEZpbmFuY2lhbCBHcm91cCBp
biBFYWdsZSwgSWRhaG8uPC9wPjxwPlRoaXMgcGF5b2ZmIHN0cmF0ZWd5IGlzIGJlc3QgaWYgeW91
IGhhdmUgcHJpdmF0ZSBsb2Fucywgd2hpY2ggb2Z0ZW4gY29tZSB3aXRoIGhpZ2hlciBpbnRlcmVz
dCByYXRlcyBhbmQgZmV3ZXIgY29uc3VtZXIgcHJvdGVjdGlvbnMgdGhhbiBmZWRlcmFsIGxvYW5z
LiBJZiB5b3UgcmVmaW5hbmNlIGZlZGVyYWwgbG9hbnMsIHlvdSYjODIxNztsbCBsb3NlIGFjY2Vz
cyB0byBpbmNvbWUtZHJpdmVuIHJlcGF5bWVudCBhbmQgZm9yZ2l2ZW5lc3MuPC9wPjxwPlBsYW4g
Zm9yIHNwZW5kaW5nPC9wPjxwPlJldmlldyB5b3VyIDIwMTYgeWVhci1lbmQgYmFuayBhbmQgY3Jl
ZGl0IGNhcmQgc3RhdGVtZW50cyBhbmQgbm90ZSBhbnkgc3BlbmRpbmcgc3VycHJpc2VzLiBXZWRk
aW5ncywgaG9saWRheSBnaWZ0cyBhbmQgdHJhdmVsIGNhbiBlYXNpbHkgcGlsZSB1cCBkZWJ0LCBz
byBkZWNpZGUgbm93IGhvdyB5b3UmIzgyMTc7bGwgcGF5IGZvciB0aGVtIGluIHRoZSBuZXcgeWVh
ci4gSWYgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IHN0YXJ0IGEgZnVuZCBvZiAkNTAgb3IgJDEwMCBldmVyeSBt
b250aCB0b3dhcmQgdGhlc2UgYmlnLXRpY2tldCBpdGVtcywgY29tbWl0IHRvIHJlc2VydmluZyBh
IHBvcnRpb24gb2YgYW55IHdvcmsgYm9udXMgb3IgdGF4IHJlZnVuZC48L3A+PHA+QSBidWRnZXQg
Z3VpZGVsaW5lIGxpa2UgdGhlIDUwLzMwLzIwIHJ1bGUgaXMgaGVscGZ1bCBhbmQgc2ltcGxlLiBJ
dCBzdWdnZXN0cyBzcGVuZGluZyA1MCBwZXJjZW50IG9mIHlvdXIgdGFrZS1ob21lIHBheSBvbiBu
ZWVkcywgMzAgcGVyY2VudCBvciBsZXNzIG9uIHdhbnRzIGFuZCAyMCBwZXJjZW50IG9yIG1vcmUg
b24gc2F2aW5ncyBhbmQgZGVidCBwYXlvZmYuPC9wPjxwPlBpY2tpbmcgb25lIG9yIHR3byBiaWct
cGljdHVyZSBnb2FscyAmIzgyMTI7IGRlYnQtZnJlZSBieSAyMDE4IG9yIGRvd24gcGF5bWVudCBm
b3IgYSBob3VzZSBieSAyMDIwICYjODIxMjsgYWxzbyBjYW4gZ3VpZGUgeW91ciBkYWlseSBzcGVu
ZGluZy4gTWFrZSB0aGUgbGlzdCBvZiBnb2FscyB5b3VyIHBob25lJiM4MjE3O3Mgc2NyZWVuIHNh
dmVyLiBPciBwb3N0IHlvdXIgZ29hbHMgb24geW91ciBmcmlkZ2UgdG8gc3RheSBtb3RpdmF0ZWQs
IHNheXMgQW5nZWwgTWVsZ296YSwgYSBjZXJ0aWZpZWQgZmluYW5jaWFsIHBsYW5uZXIgYW5kIGZv
dW5kZXIgb2YgTXlMaWZlIEZpbmFuY2lhbCBpbiBNY0FsbGVuLCBUZXhhcy48L3A+PHA+SSBwcmVm
ZXIgYWRkaW5nIGdvYWxzIHRvIGEgcGFwZXIgY2FsZW5kYXIuIFdoeSB0aGUgYW5hbG9nIG1ldGhv
ZD8gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgYWJvdXQgcGh5c2ljYWxseSBzY3JhdGNoaW5nIGEg
YmlnICYjODIyMDtYJiM4MjIxOyBhY3Jvc3MgZWFjaCBkYXkgeW91JiM4MjE3O3JlIGxpdmluZyB1
cCB0byB5b3VyIHBsYW4uIEl0IHdhcyB0aGUgb25seSB0aGluZyB0aGF0IHdvcmtlZCBmb3IgbWUg
d2hlbiBJIGRlY2lkZWQgdG8gcnVuIGEgNUsgdGhpcyBzdW1tZXIgYWZ0ZXIgYSBsaWZldGltZSBv
ZiBzcHVybmluZyBzcG9ydHMuPC9wPjxwPkNoZWNrIHByb2dyZXNzPC9wPjxwPk5vdyB0aGF0IHlv
dSYjODIxNzt2ZSBzZXQgbmV3IGdvYWxzIGZvciB0aGUgeWVhciBhbmQgbWFkZSB0aGVtIHZpc2li
bGUgYW5kIGVhc3kgdG8gdHJhY2ssIGRvbiYjODIxNzt0IGxldCB5b3VyIG1vbmV5IG1vdGl2YXRp
b24gZ2F0aGVyIGR1c3QgYWxvbmcgd2l0aCB5b3VyIHlvZ2EgbWF0LlNldCB1cCB0aW1lIG9uY2Ug
YSBtb250aCB0byBjaGVjayB5b3VyIGJhbGFuY2VzLCB0YWtlIG5vdGUgb2YgeW91ciBwcm9ncmVz
cyBhbmQgcmVjYWxpYnJhdGUgeW91ciBwbGFuIGlmIG5lZWRlZC4gV2hlbiB5b3UgZHJhdyBhIGJp
ZyBsaW5lIHRocm91Z2ggYSBzY2FyeSBnb2FsLCB5b3UmIzgyMTc7bGwgcmVhbGl6ZSB5b3UgY2Fu
IGRvIGFueXRoaW5nLjwvcD48cD5OZXJkV2FsbGV0IGNvbHVtbmlzdCBCcmlhbm5hIE1jR3VycmFu
IG9mZmVycyBhZHZpY2Ugb24gcGVyc29uYWwgZmluYW5jZSBpc3N1ZXMgaW1wb3J0YW50IHRvIG1p
bGxlbm5pYWxzIGFuZCBvdGhlcnMgd2hvIGFyZSBzdGFydGluZyBvdXQgb24gdGhlaXIgb3duLiBT
ZW5kIHF1ZXN0aW9ucyB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Ym1jZ3VycmFuQG5lcmR3YWxsZXQuY29t
Ij5ibWNndXJyYW5AbmVyZHdhbGxldC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.