Mall of America to close for Thanksgiving

PHA+TkVXIFlPUks6IE1hbGwgb2YgQW1lcmljYSwgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGxhcmdlc3Qg
c2hvcHBpbmcgbWFsbCwgaGFzIHRha2VuIGEgc3RhbmQgYWdhaW5zdCB0aGUgZ3Jvd2luZyB0cmVu
ZCBvZiBUaGFua3NnaXZpbmcgc2hvcHBpbmcgYW5kIHdpbGwgY2xvc2Ugb24gdGhlIGhvbGlkYXkg
dGhpcyB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgY2VudGVyLCBiYXNlZCBpbiBCbG9vbWluZ3RvbiwgTWlubi4s
IGhhcyBiZWVuIG9wZW4gb24gVGhhbmtzZ2l2aW5nIHNpbmNlIDIwMTIuIEJ1dCBvZmZpY2lhbHMg
dGhlcmUgc2FpZCB0aGUgbWFsbCB3YW50cyB0byBvZmZlciB3b3JrZXJzIHRpbWUgd2l0aCB0aGVp
ciBmYW1pbGllcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHRoaW5rIFRoYW5rc2dpdmluZyBpcyBhIGRheSBm
b3IgZmFtaWxpZXMgYW5kIGZvciBwZW9wbGUgd2UgY2FyZSBhYm91dCwmIzgyMjE7IHNhaWQgSmls
bCBSZW5zbG93LCB0aGUgbWFsbCYjODIxNztzIHNlbmlvciB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBtYXJr
ZXRpbmcuICYjODIyMDtXZSB3YW50IHRvIGdpdmUgdGhpcyBkYXkgYmFjay4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlRoZSBGcmlkYXkgYWZ0ZXIgVGhhbmtzZ2l2aW5nIGhhZCBsb25nIHNlcnZlZCBhcyB0aGUgb2Zm
aWNpYWwga2lja29mZiB0byB0aGUgaG9saWRheSBzaG9wcGluZyBzZWFzb24uIEJ1dCBvdmVyIHRo
ZSBwYXN0IHNldmVyYWwgeWVhcnMsIFRoYW5rc2dpdmluZyBoYXMgYmVjb21lIHRoZSBuZXcgdHJh
ZGl0aW9uIGFzIG1hbGxzIGFuZCBzdG9yZXMgY29tcGV0ZSBmb3Igc2hvcHBlcnMgYXQgYSB0aW1l
IG9mIGluY3JlYXNpbmcgY29tcGV0aXRpb24gZnJvbSBvbmxpbmUgcmV0YWlsZXJzLjwvcD48cD5N
YW55IG1ham9yIHN0b3JlcyBsaWtlIE1hY3kmIzgyMTc7cywgVGFyZ2V0IGFuZCBKLkMuIFBlbm5l
eSBoYXZlIG9wZW5lZCBpbmNyZWFzaW5nbHkgZWFybGllciBvbiBUaGFua3NnaXZpbmcuIEJ1dCBt
YW55IHdvcmtlcnMgaGF2ZSB2b2ljZWQgY29tcGxhaW50cyBhbmQgc2lnbmVkIHBldGl0aW9ucyB0
aGF0IHN0b3JlcyBhcmUgcHV0dGluZyBwcm9maXRzIG92ZXIgd29ya2VycyYjODIxNzsgdGltZSB0
byBiZSB3aXRoIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzLjwvcD48cD5HaXZlbiBpdHMgc2l6ZSBhbmQgc3RhdHVz
LCB0aGUgTWFsbCBvZiBBbWVyaWNhIGNvdWxkIGluc3BpcmUgb3RoZXIgbWFsbHMgYW5kIHN0b3Jl
cyB0byBmb2xsb3cgc3VpdC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.