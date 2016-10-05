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Mall of America to close for Thanksgiving

Associated Press

Published: October 5, 2016 - 06:30 PM
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The Mall of America in Bloomington, Minn. the nation's largest shopping mall, says that it will be closed on Thanksgiving in 2016. The center has been open on the holiday since 2012 and could inspire other shopping malls or stores to follow suit. The mall will re-open at 5 a.m. on the Friday after Thanksgiving. (AP Photo/Jim Mone)


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