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Mark Fields out at Ford; new CEO Jim Hackett known for turnarounds

By Dee-Ann Durbin and Tom Krisher
Associated Press

Published: May 22, 2017 - 12:52 PM
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FILE - In this July 23, 2015, file photo, Ford Motor Company President and CEO Mark Fields speaks during a ceremony to mark the opening of contract negotiations with the United Auto Workers in Detroit. Ford is replacing its CEO amid questions about its current performance and future strategy, a person familiar with the situation has said. Fields will be replaced by Jim Hackett, who joined Ford's board in 2013. (AP Photo/Paul Sancya, File)


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