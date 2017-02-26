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McArthur’s Brew House set to open March 3 in Cuyahoga Falls

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 26, 2017 - 10:03 PM | Updated: February 27, 2017 - 01:06 PM
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Abbey and Kevin McArthur, owners of McArthur's Brew House in Cuyahoga Falls. The brewery, located on Front Street, will host its grand opening on March 3. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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