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McDonald’s lays out plan it hopes can reverse drop in visits

By Candice Choi
Associated Press

Published: March 1, 2017 - 08:16 PM
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The golden arches at sunset on Feb. 22 at a McDonald's restaurant in Robinson Township, Pa. McDonalds Corp. says it will launch mobile order-and-pay and curbside pickup in the U.S. toward the end of 2017. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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