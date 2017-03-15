All CATEGORIES
☰ Menu

McDonald’s tests mobile ordering before national rollout

Associated Press

Published: March 15, 2017 - 05:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Nov. 17, 2016 photo, McDonald's CEO Steve Easterbrook demonstrates an order kiosk, with cashier Esmirna DeLeon, during a presentation at a McDonald's restaurant in New York's Tribeca neighborhood. McDonalds has started testing mobile order-and-pay after acknowledging the ordering process in its restaurants can be stressful. The company is testing the option in California and Washington ahead of a national launch in the U.S. toward the end of 2017. Easterbrook has noted the initial stages of visiting can be stressful and that the company is making changes to improve the overall customer experience. That includes the introduction of ordering kiosks, which executives say can help ease lines at the counter and improve order accuracy. (AP Photo/Richard Drew)


MORE IN BUSINESS

plastic16cut_03 Wilfredo Lee - AP
Yoga pants, cozy clothes may be key source of sea pollution

KEY LARGO, FLA.: Comfortable clothes are emerging as a source of plastic that’s increasingly ending up in the oceans and potentially contaminating seafood, according to Gulf Coast researchers launching a two-year study of microscopic plastics in the waters from south Texas to the Florida Keys.

fuel16cut
Trump announces challenge to Obama-era fuel standards
fed16cut_02
Federal Reserve raises key interest rate, indicates two more hikes this year
Business news briefs — compiled March 15
yahoo16cut_01
Russian agents, hackers charged in massive Yahoo breach
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next