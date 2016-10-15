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Health care

Medicare shopping: The plan that worked for you in 2016 might not in 2017

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 15, 2016 - 08:43 PM | Updated: October 16, 2016 - 01:14 PM
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Michael Wagner of Alliance looks over medicare information during an informational session by the Ohio Senior Health Insurance Information Program on Medicare options at Mercy Medical Center. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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