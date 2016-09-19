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Medina farmers among five families to be recognized by state this week for conservation practice

Beacon Journal staff report

Published: September 19, 2016 - 02:02 PM

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Medina farmers among five families to be recognized by state this week for conservation practice - 2:02 PM

A Medina County farming family is among five statewide that will be honored Thursday as conservation leaders at the 54th annual Farm Science Review in London, west of Columbus.

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