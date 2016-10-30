By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer
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Memories fill lost halls of Rolling Acres Mall November 03,2016 05:35 PM GMT Betty Lin-Fisher Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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