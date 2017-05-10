Microsoft halfway toward goal of a billion Windows 10 devices

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0VBVFRMRTogTWljcm9zb2Z0IHNheXMgYSBoYWxmIGJpbGxpb24gZGV2aWNlcyBhcmUgbm93
IHJ1bm5pbmcgV2luZG93cyAxMCwgaXRzIGxhdGVzdCBvcGVyYXRpbmcgc3lzdGVtLjwvcD48cD5U
aGF0JiM4MjE3O3MgdXAgZnJvbSA0MDAgbWlsbGlvbiBkaXNjbG9zZWQgbGFzdCBTZXB0ZW1iZXIs
IGJ1dCBmYXIgc2hvcnQgb2YgYSBnb2FsIG9mIDEgYmlsbGlvbiBieSAyMDE4LiBNaWNyb3NvZnQg
aGFzIGFscmVhZHkgYWNrbm93bGVkZ2VkIGl0IHdvbiYjODIxNzt0IGhpdCAxIGJpbGxpb24gaW4g
dGltZS4gR2V0dGluZyBoYWxmd2F5IGhhcyB0YWtlbiBuZWFybHkgdHdvIHllYXJzLjwvcD48cD5X
aW5kb3dzIDEwIHJlcHJlc2VudHMgYSBjb21lYmFjayBmb3IgTWljcm9zb2Z0IGFmdGVyIGEgZGlz
YXN0cm91cyBXaW5kb3dzIDggbGF1bmNoIGFuZCBoZWF2eSBjb21wZXRpdGlvbiBmcm9tIHBob25l
IHN5c3RlbXMgc3VjaCBhcyBBcHBsZSYjODIxNztzIGlPUyBhbmQgR29vZ2xlJiM4MjE3O3MgQW5k
cm9pZC4gR2V0dGluZyBtb3JlIGRldmljZXMgb24gV2luZG93cyAxMCB3aWxsIGhlbHAgZW5jb3Vy
YWdlIGNvbXBhbmllcyB0byBtYWtlIG1vcmUgYXBwcyBhbmQgc2VydmljZXMgZm9yIGl0LjwvcD48
cD5DRU8gU2F0eWEgTmFkZWxsYSBkaXNjbG9zZWQgdGhlIGZpZ3VyZSBXZWRuZXNkYXkgYXQgYSBN
aWNyb3NvZnQgY29uZmVyZW5jZSBpbiBTZWF0dGxlLjwvcD48cD5BZnRlciBnZXR0aW5nIE1pY3Jv
c29mdCBvbiB0cmFjayB0byBwcmlvcml0aXppbmcgbW9iaWxlIGRldmljZXMgYW5kIGludGVybmV0
LWJhc2VkIHNlcnZpY2VzLCBOYXRlbGxhIHNheXMgYXJ0aWZpY2lhbCBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugd2ls
bCBnZXQgYSBiaWdnZXIgZm9jdXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.