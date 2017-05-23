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Microsoft Surface gets battery boost, better viewing angles

By Anick Jesdanun
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 06:58 PM
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The Microsoft Surfaces stylus will now mimic pencil shading when tilted, much like the Apple Pencil for iPad Pro tablets. Along with this, Microsoft plans upgrades to its popular Office software with new pencil-like features. (AP Photo/Bebeto Matthews)


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