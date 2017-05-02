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Microsoft takes aim at Google with laptop, slim Windows

By Barbara Ortutay
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 04:24 PM
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IMAGE DISTRIBUTED FOR MICROSOFT - Educator Anthony Newbold, left, and Microsoft General Manager Catherine Boeger for Office demonstrates Teams for the classroom at the Microsoft Education event at Center 415 on Tuesday, May 2, 2017, in New York. (Jason DeCrow/AP Images for Microsoft)


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