MillerCoors advertises increased alcohol level in its ice beer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUlMV0FVS0VFOiBUaGUgYmlsbGJvYXJkcyBhbG9uZyBmcmVld2F5cyBpbiBNaWx3YXVrZWUg
YXJlIGhhcmQgdG8gbWlzcy48L3A+PHA+VGhleSBhbm5vdW5jZSBpbiByZWQgbGV0dGVycywgbW9y
ZSB0aGFuIDIgZmVldCBoaWdoLCB0aGF0IE1pbHdhdWtlZSYjODIxNztzIEJlc3QgSWNlIGlzIG5v
dyAmIzgyMjA7Ni45IHBlcmNlbnQgQUxDL1ZPTC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluIGFubm91bmNpbmcg
dGhlIG5ldyBhbGNvaG9sIGNvbnRlbnQgb2Ygb25lIG9mIGl0cyBjaGVhcGVzdCBiZWVycywgTWls
bGVyQ29vcnMgc2F5cyBpdCBpcyAmIzgyMjA7Y29tbWl0dGVkIHRvIGxlYWRpbmcgdGhlIGluZHVz
dHJ5IGluIHRyYW5zcGFyZW5jeSBzbyB0aGF0IG91ciBjb25zdW1lcnMgY2FuIG1ha2UgZnVsbHkg
aW5mb3JtZWQgY2hvaWNlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCBzb21lIGJlZXIgaW5kdXN0cnkgZXhw
ZXJ0cyBhcmUgc3VycHJpc2VkIHRoYXQgTWlsbGVyQ29vcnMgaXMgbWFraW5nIGFsY29ob2wgY29u
dGVudCBpdHMgcHJpbWFyeSBwaXRjaC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSB0byBzYXkgSSBjYW4m
IzgyMTc7dCByZWNhbGwgZXZlciBzZWVpbmcgYW55Ym9keSBhZHZlcnRpc2luZyBbdGhlIHN0cmVu
Z3RoIG9mIGEgYmVlcl0gYW5kIHNheWluZyBub3cgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBmZWF0dXJlIG9m
IHRoaXMgYnJhbmQgdGhhdCB3ZSYjODIxNztyZSBmZWF0dXJpbmcsJiM4MjIxOyBzYWlkIEVyaWMg
U2hlcGFyZCwgZXhlY3V0aXZlIGVkaXRvciBvZiBCZWVyIE1hcmtldGVyJiM4MjE3O3MgSW5zaWdo
dHMgYW5kIGEgc3RhZmYgbWVtYmVyIGF0IHRoZSB3aWRlbHkgcmVhZCB0cmFkZSBwdWJsaWNhdGlv
biBzaW5jZSAxOTc3LiA8L3A+PHA+Sm9obiBTenltYW5raWV3aWN6LCBhIE5vcnRoIENhcm9saW5h
IGF0dG9ybmV5IHdobyBzcGVjaWFsaXplcyBpbiB0aGUgY3JhZnQgYmVlciBpbmR1c3RyeSwgc2Fp
ZCBoZSB3b3VsZCBuZXZlciBhZHZpc2UgaGlzIGNsaWVudHMgdG8gZG8gc3VjaCBhIHRoaW5nLjwv
cD48cD5NZW51cyBhdCByZXN0YXVyYW50cyBhbmQgb3RoZXIgc3BvdHMgc2VydmluZyBjcmFmdCBi
cmV3cyBvZnRlbiBzdGF0ZSB0aGUgYWxjb2hvbGljIGNvbnRlbnQgb2YgZWFjaCBiZWVyLCBidXQg
U3p5bWFua2lld2ljeiB2aWV3cyB0aGF0IGFzIGVzc2VudGlhbGx5IHByb3ZpZGluZyByZWxldmFu
dCBpbmZvcm1hdGlvbiB0byBjdXN0b21lcnMsIHdobyBwcmVzdW1hYmx5IHdpbGwgdW5kZXJzdGFu
ZCB0aGF0IGRyaW5raW5nIGEgYm90dGxlIG9mIGltcGVyaWFsIHN0b3V0IGF0IDguOCBwZXJjZW50
IGFsY29ob2wgZGlmZmVycyBmcm9tIGRvd25pbmcgYSA0LjcgcGVyY2VudCBwaWxzbmVyLjwvcD48
cD5UaGUgTWlsbGVyQ29vcnMgYmlsbGJvYXJkcywgaGUgYmVsaWV2ZXMsIGhhdmUgYSBkaWZmZXJl
bnQgcHVycG9zZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSYjODIxNztyZSBzaG93Y2FzaW5nIHRoZSBpbmNy
ZWFzZSBpbiBhbGNvaG9sIGNvbnRlbnQgYXMgYSBmZWF0dXJlIGFuZCBhIHJlYXNvbiB5b3Ugc2hv
dWxkIGJ1eSBpdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSB0eXBpY2FsIGFsY29ob2wgY29u
dGVudCBmb3IgbW9zdCBwb3B1bGFyIGRvbWVzdGljIGJlZXJzIGlzIDQuMSBwZXJjZW50IHRvIDUu
MCBwZXJjZW50LiBJY2UgYmVlcnMgYXJlIGJyZXdlZCBkaWZmZXJlbnRseSBhbmQgaGF2ZSBoaWdo
ZXIgYWxjb2hvbCBjb250ZW50LiBOYXR1cmFsIEljZSwgYnJld2VkIGJ5IEFuaGV1c2VyLUJ1c2No
IEluQmV2LCBhbmQgS2V5c3RvbmUgSWNlLCBhbm90aGVyIE1pbGxlckNvb3JzIGVjb25vbXkgYnJh
bmQsIGJvdGggc3RhbmQgYXQgdGhlIGZvcm1lciBsZXZlbCBvZiBNaWx3YXVrZWUmIzgyMTc7cyBC
ZXN0IEljZSAmIzgyMTI7IDUuOSBwZXJjZW50LjwvcD48cD5NaWxsZXJDb29ycyBzcG9rZXNtYW4g
TWFydHkgTWFsb25leSBzYWlkIGJ5IGVtYWlsIHRoYXQgJiM4MjIwO3RoZSBjb21wYW55IGhhcyBl
eGhpYml0ZWQgYSBsb25nLXN0YW5kaW5nIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gdGhlIGZpZ2h0IGFnYWluc3Qg
YWxjb2hvbCBhYnVzZSwgaW5jbHVkaW5nIGd1aWRlbGluZXMgb24gcmVzcG9uc2libHkgbWFya2V0
aW5nIG91ciBiZWVycyBvbmx5IHRvIHRob3NlIDIxIGFuZCBvbGRlci4mIzgyMjE7IEhlIGFsc28g
bm90ZWQgdGhhdCBNaWx3YXVrZWUmIzgyMTc7cyBCZXN0IEljZSAmIzgyMjA7Y29udGFpbnMgZmFy
IGxlc3MgYWxjb2hvbCB0aGFuIG1vc3Qgd2luZSwgbGlxdW9ycyBhbmQgZXZlbiBhIG51bWJlciBv
ZiBvdGhlciBiZWVycy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.