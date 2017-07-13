Minority hiring program announced for Hall of Fame Village project

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGNvbnRyYWN0b3JzIGJ1aWxkaW5nIHRoZSAkNjAwIG1pbGxpb24tcGx1cyBKb2huc29u
IENvbnRyb2xzIEhhbGwgb2YgRmFtZSBWaWxsYWdlIGluIENhbnRvbiB3aWxsIGJlIGluY3JlYXNp
bmcgbWlub3JpdHkgaGlyaW5nLjwvcD48cD5UaGUgY2l0eSBvZiBDYW50b24gYW5kIG90aGVycyB0
aGlzIHdlZWsgYW5ub3VuY2VkIHRoYXQgbWlub3JpdGllcyBhZ2VzIDE4IGFuZCBvbGRlciAmIzgy
MjA7d2lsbCBiZSBwcm92aWRlZCBtZWFuaW5nZnVsIGVtcGxveW1lbnQgb3Bwb3J0dW5pdGllcyYj
ODIyMTsgYXQgdGhlIG1ham9yIGNvbnN0cnVjdGlvbiBwcm9qZWN0LjwvcD48cD5UaGUgZGVhbCBl
bmRzIHByb3Rlc3RzIGJ5IHRoZSBCbGFjayBDb250cmFjdG9ycyBHcm91cC4gVGhlIGdyb3VwIGhh
ZCBiZWVuIGNhbGxpbmcgZm9yIGEgYm95Y290dCBvZiB0aGUgQXVnLiAzIE5GTCBIYWxsIG9mIEZh
bWUgR2FtZSBhdCB0aGUgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZSwgc2F5aW5nIHRoZXJlIHdh
cyBhIGxhY2sgb2YgbWlub3JpdHkgaGlyaW5nIGZvciB0aGUgcHJvamVjdC4gPC9wPjxwPlRoZSBC
bGFjayBDb250cmFjdG9ycyBHcm91cCBjYWxsZWQgb2ZmIHRoZSBib3ljb3R0IG9uIFdlZG5lc2Rh
eS48L3A+PHA+QWxvbmcgd2l0aCB0aGUgY2l0eSBvZiBDYW50b24sIHRoZSBhbm5vdW5jZW1lbnQg
d2FzIG1hZGUgYnkgdGhlIEFtZXJpY2FuIENlbnRlciBmb3IgRWNvbm9taWMgRXF1YWxpdHkvQmxh
Y2sgQ29udHJhY3RvcnMgR3JvdXAgYW5kIHZpbGxhZ2UgZ2VuZXJhbCBjb250cmFjdG9yIFdlbHR5
IEJ1aWxkaW5nIENvLiBvZiBGYWlybGF3bi48L3A+PHA+VGhlIG5ld2x5IGFubm91bmNlZCBtaW5v
cml0eSBoaXJpbmcgcHJvZ3JhbSB3aWxsIG9mZmVyIG9uLXRoZS1qb2IgdHJhaW5pbmcgd2l0aCB0
aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgZm9yIHBhcnRpY2lwYW50cyB0byBnZXQgYXBwcmVudGljZXNoaXBzLCB0
aGUgb3JnYW5pemVycyBzYWlkLiBDYW5kaWRhdGVzIG11c3QgYmUgYXQgbGVhc3QgMTgsIGhhdmUg
YSB2YWxpZCBkcml2ZXImIzgyMTc7cyBsaWNlbnNlLCBiZSBkcnVnIHRlc3RlZCBhbmQgaGF2ZSBu
byBmZWxvbnkgcmVjb3JkLiA8L3A+PHA+U3R1ZGVudHMgd2lsbCBnZXQgdHdvIHdlZWtzIG9mIGpv
YiByZWFkaW5lc3MgdHJhaW5pbmcgYW5kIGEgdGhyZWUtd2VlayB0cmFpbmluZyBwcm9ncmFtIGF0
IE9wZXJhdG9ycyYjODIxNzsgVW5pb24gTG9jYWwgMTggaW4gUmljaGZpZWxkLiBCdWlsZGluZyBU
cmFkZXMgTG9jYWwgOTQgd2lsbCBwYXkgZm9yIGEgd2VlayBvZiBzYWZldHkgdHJhaW5pbmcuIDwv
cD48cD5XZWx0eSBCdWlsZGluZyB3aWxsIHBheSBmb3Igc3R1ZGVudCB0cmFuc3BvcnRhdGlvbiBj
b3N0cyB0byBSaWNoZmllbGQsIHBsdXMgd29yayBjbG90aGluZywgYm9vdHMgYW5kIG90aGVyIGVz
c2VudGlhbCBpdGVtcy48L3A+PHA+Q2FudG9uJiM4MjE3O3MgRW1wbG95bWVudCBhbmQgQ2FtcCBQ
cm9ncmFtcyBpcyB0YWtpbmcgcGFydCBpbiB0aGUgbWlub3JpdHkgaGlyaW5nIGVmZm9ydC4gPC9w
PjxwPkFueW9uZSBpbnRlcmVzdGVkIGluIGFwcGx5aW5nIGZvciB0aGUgcHJvZ3JhbSBuZWVkcyB0
byBwaWNrIHVwIGFuIGFwcGxpY2F0aW9uIGF0IHRoZSBDYW50b24gbWF5b3ImIzgyMTc7cyBvZmZp
Y2UsIDIxOCBDbGV2ZWxhbmQgQXZlLiBTVywgQ2FudG9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.