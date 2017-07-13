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Minority hiring program announced for Hall of Fame Village project

Beacon Journal staff report

Published: July 13, 2017 - 10:02 AM

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