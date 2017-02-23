Mnuchin says goal is to pass tax reform by August

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVHJlYXN1cnkgU2VjcmV0YXJ5IFN0ZXZlbiBNbnVjaGluIHNhaWQgVGh1
cnNkYXkgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIGNvbW1pdHRlZCB0byBnZXR0aW5nIG1ham9yIHRh
eCByZWZvcm0gbGVnaXNsYXRpb24gdGhyb3VnaCBDb25ncmVzcyBieSBBdWd1c3QuIEhlIHByZWRp
Y3RlZCB0aGF0IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBlY29ub21pYyBwcm9wb3Nh
bHMgd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIGJvb3N0IGdyb3d0aCBzaWduaWZpY2FudGx5IHRvIGFubnVhbCBy
YXRlcyBhYm92ZSAzIHBlcmNlbnQuPC9wPjxwPk1udWNoaW4gc2FpZCB0aGF0IHRheCByZWZvcm0g
aXMgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgdG9wIGVjb25vbWljIHByaW9yaXR5IGFuZCB0
aGUgZ29hbCBpcyB0byBoYXZlIGEgbWVhc3VyZSBhcHByb3ZlZCBieSB0aGUgdGltZSBDb25ncmVz
cyB0YWtlcyBpdHMgQXVndXN0IHJlY2Vzcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBjb21taXR0ZWQg
dG8gcGFzcyB0YXggcmVmb3JtLCYjODIyMTsgTW51Y2hpbiBzYWlkIGluIGFuIGludGVydmlldyBv
biBDTkJDLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBmb2N1c2VkIG9uIG1pZGRsZSBp
bmNvbWUgdGF4IGN1dHMsIHNpbXBsaWZpY2F0aW9uIGFuZCBtYWtpbmcgW3RoZSBVLlMuXSBidXNp
bmVzcyB0YXggY29tcGV0aXRpdmUgd2l0aCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgd29ybGQsIHdoaWNoIGhh
cyBiZWVuIGEgYmlnIHByb2JsZW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBzYWlkIGltcGxlbWVudGF0aW9u
IG9mIFRydW1wJiM4MjE3O3MgZWNvbm9taWMgcHJvZ3JhbSBpbmNsdWRpbmcgdGF4IGN1dHMgYW5k
IGRlcmVndWxhdGlvbiB3b3VsZCBtYWtlIGdyb3d0aCBpbiBhIHJhbmdlIG9mIDMgcGVyY2VudCB0
byAzLjUgcGVyY2VudCAmIzgyMjA7dmVyeSBhY2hpZXZhYmxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHVyaW5n
IHRoZSBjYW1wYWlnbiwgVHJ1bXAgaGFkIHNldCBhIGdvYWwgb2YgYWNoaWV2aW5nIGdyb3d0aCwg
YXMgbWVhc3VyZWQgYnkgdGhlIGdyb3NzIGRvbWVzdGljIHByb2R1Y3QsIG9mIDQgcGVyY2VudCBv
ciBiZXR0ZXIuIFRoZSBjb3VudHJ5IGhhcyBzdHJ1Z2dsZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgd2Vha2VzdCBy
ZWNvdmVyeSBpbiB0aGUgcG9zdC1Xb3JsZCBXYXIgSUkgcGVyaW9kIGluIHRlcm1zIG9mIGdyb3d0
aCwgd2l0aCBHRFAgYXZlcmFnaW5nIGFubnVhbCBnYWlucyBvZiBqdXN0IGFib3ZlIDIgcGVyY2Vu
dCBpbiB0aGUgc2V2ZW4geWVhcnMgc2luY2UgdGhlIHJlY2Vzc2lvbiBlbmRlZCBpbiBtaWQtMjAw
OS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgdW5kZXJwZXJmb3JtZWQgd2hlcmUgd2UgbmVlZCB0byBi
ZSwmIzgyMjE7IE1udWNoaW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGJlbGlldmUgd2UgY2FuIGJlIGNvbXBl
dGl0aXZlIGFuZCBnZXQgYmFjayB0byBzdXN0YWluYWJsZSBncm93dGggb2YgMyBwZXJjZW50IG9y
IG1vcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgR0RQIGdyZXcgYnkganVzdCAxLjYgcGVyY2VudCBsYXN0
IHllYXIsIGFuZCBtYW55IGZvcmVjYXN0ZXJzIGFyZSBwcmVkaWN0aW5nIGdyb3d0aCB0aGlzIHll
YXIgYXQgYW4gb25seSBzbGlnaHRseSBiZXR0ZXIgcGFjZSBvZiAyIHBlcmNlbnQgdG8gMi41IHBl
cmNlbnQuIE1udWNoaW4gc2FpZCBpdCB3b3VsZCB0YWtlIHRpbWUgZm9yIFRydW1wJiM4MjE3O3Mg
ZWNvbm9taWMgcHJvZ3JhbSB0byB0cmFuc2xhdGUgdG8gZmFzdGVyIGdyb3d0aC4gQnV0IGhlIHNh
aWQgcG9zaXRpdmUgZWZmZWN0cyB3b3VsZCBiZSByZWFsaXplZCBieSBuZXh0IHllYXIuPC9wPjxw
Pk1udWNoaW4mIzgyMTc7cyBwcmVkaWN0aW9uIG9mIGFuIEF1Z3VzdCBwYXNzYWdlIG9mIGEgdGF4
IHBsYW4gY291bGQgcHJvdmUgb3B0aW1pc3RpYyBnaXZlbiB0aGF0IEhvdXNlIGFuZCBTZW5hdGUg
UmVwdWJsaWNhbnMgc2VlbSBzaGFycGx5IGRpdmlkZWQgb3ZlciBrZXkgZWxlbWVudHMgb2YgdGhl
IHByb2dyYW0uIEdPUCBsYXdtYWtlcnMgaW4gdGhlIFNlbmF0ZSBoYXZlIGV4cHJlc3NlZCBvcHBv
c2l0aW9uIHRvIGEgSG91c2UgcHJvcG9zYWwgdG8gcmVwbGFjZSB0aGUgY3VycmVudCAzNSBwZXJj
ZW50IHRheCBvbiBjb3Jwb3JhdGUgcHJvZml0cyB3aXRoIGEgYm9yZGVyIGFkanVzdG1lbnQgdGF4
LjwvcD48cD5VbmRlciB0aGUgSG91c2UgcHJvcG9zYWwsIEFtZXJpY2FuIGNvbXBhbmllcyB0aGF0
IHByb2R1Y2UgYW5kIHNlbGwgdGhlaXIgcHJvZHVjdHMgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgd291
bGQgcGF5IGEgbmV3IDIwIHBlcmNlbnQgdGF4IG9uIHRoZSBwcm9maXRzIGZyb20gdGhvc2Ugc2Fs
ZXMuIEJ1dCBpZiB0aGUgY29tcGFueSBleHBvcnRzIGl0cyBwcm9kdWN0cywgdGhlIHByb2ZpdHMg
ZnJvbSB0aG9zZSBleHBvcnRzIHdvdWxkIG5vdCBiZSB0YXhlZCBieSB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRl
cy4gSG93ZXZlciwgZm9yZWlnbiBjb21wYW5pZXMgdGhhdCBpbXBvcnQgZ29vZHMgaW50byB0aGUg
VW5pdGVkIFN0YXRlcyB3b3VsZCBoYXZlIHRvIHBheSB0aGUgMjAgcGVyY2VudCB0YXguPC9wPjxw
Pk1udWNoaW4gZGlkIG5vdCBjb21taXQgdG8gc3VwcG9ydGluZyB0aGUgYm9yZGVyIGFkanVzdG1l
bnQgdGF4IGJ1dCBzYWlkIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB3YXMgJiM4MjIwO2xvb2tpbmcgY2xv
c2VseSYjODIyMTsgYXQgdGhlIGlzc3VlcyByYWlzZWQgYnkgdGhpcyB0eXBlIG9mIHRheC4gSGUg
c2FpZCBoZSBoYXMgZGlzY3Vzc2VkIHRob3NlIGlzc3VlcyB3aXRoIHR3byBzdXBwb3J0ZXJzIG9m
IHRoZSBhcHByb2FjaCwgSG91c2UgU3BlYWtlciBQYXVsIFJ5YW4gYW5kIEhvdXNlIFdheXMgYW5k
IE1lYW5zIENvbW1pdHRlZSBDaGFpcm1hbiBLZXZpbiBCcmFkeSwgUi1UZXhhcy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlIHRoaW5rIHRoZXJlIGFyZSBzb21lIHZlcnkgaW50ZXJlc3RpbmcgYXNwZWN0cyBvZiBp
dC4gV2UgdGhpbmsgdGhlcmUgYXJlIHNvbWUgY29uY2VybnMgYWJvdXQgaXQsJiM4MjIxOyBNbnVj
aGluIHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgb25lIHRoaW5nIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB3YW50
cyBpcyBhIGNvbWJpbmVkIHBsYW4gdGhhdCB3b3VsZCBkcmF3IHN1cHBvcnQgZnJvbSBsYXdtYWtl
cnMgaW4gYm90aCB0aGUgSG91c2UgYW5kIFNlbmF0ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3Jl
IHdvcmtpbmcgYmVoaW5kIHRoZSBzY2VuZXMgdmVyeSBjYXJlZnVsbHkuIFdlJiM4MjE3O3JlIHJ1
bm5pbmcgYSBsb3Qgb2YgbnVtYmVycyBhbmQgd2UmIzgyMTc7cmUgdGFraW5nIGludG8gYWNjb3Vu
dCBhIGxvdCBvZiBpc3N1ZXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.