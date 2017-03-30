All CATEGORIES
☰ Menu

Modern architecture: Summa reveals what its new, six-story tower will look like

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 06:04 PM | Updated: March 30, 2017 - 06:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A rendering provided by Summa Health of its 300,000 square-foot West Tower facility that will serve as the new front door to the Summa Akron Campus when construction is completed in spring of 2019. Groundbreaking for the new facilities is planned for this May.


MORE IN BUSINESS

summa31cut_03
Modern architecture: Summa reveals what its new, six-story tower will look like - 6:04 PM

Summa Health Thursday unveiled architects’ renderings of its new front door — a modern-looking, curved six-story tower that will redefine its main campus.

gdp31cut
U.S. economy grew at steady 2.1 percent rate in fourth quarter - 6:10 PM
Business news briefs — March 30 - 5:57 PM
whole30cut_01
Get ready to meet other new neighbors alongside 365 by Whole Foods at former West Point Market site
gac30cut
Dan Colantone resigning as leader of Greater Akron Chamber
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next