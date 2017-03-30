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Health system shows off architectural plans for six-story complex at Akron City Hospital

Modern architecture: Summa reveals what its new, six-story tower will look like

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 06:04 PM
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A rendering provided by Summa Health of its 300,000 square-foot West Tower facility that will serve as the new front door to the Summa Akron Campus when construction is completed in spring of 2019. Groundbreaking for the new facilities is planned for this May.


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