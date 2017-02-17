All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

More details emerge about reasons Summa lost accreditation for emergency room residency program

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: February 17, 2017 - 06:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

After a lifetime of banking, it’s difficult to process this FirstMerit transaction

The most joyful noise to childhood ears was the metallic sound of the world shaking.

akronwomen21cut_01
Akron-area women to be recognized with Woman of the Year awards
usacs20cut_01
USACS CEO says he and his company are the ‘good guys’ for trying to help out during crisis at Summa’s ERs
taxcredit19cut
Betty Lin-Fisher: CPAs offer Top 10 tax tips
Ask Brianna: How can I stay on budget and still hang out?
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next