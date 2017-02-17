All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

More details emerge about reasons Summa lost accreditation for emergency room residency program

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: February 17, 2017 - 06:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

taxcredit19cut Brennan Linsley - AP
Betty Lin-Fisher: CPAs offer Top 10 tax tips

Yes, grumble, grumble. It’s that time of year to talk about everyone’s favorite subject — taxes.

Ask Brianna: How can I stay on budget and still hang out?
taxcredit19cut
Make less than $54K? Consider this underused tax break
Here’s where low- to moderate-income people can get taxes prepared for free and find out if they are eligible for earned income tax credit
SpaceX launch scrubbed with 13 seconds to go - 11:02 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next