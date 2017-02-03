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More Summa litigation moving forward after health system CEO resigns

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 3, 2017 - 09:54 PM | Updated: February 4, 2017 - 08:52 AM
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Western Reserve Hospital on State Road in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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