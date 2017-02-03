All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

More Summa litigation moving forward after health system CEO resigns

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 3, 2017 - 09:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Western Reserve Hospital on State Road in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

summa04web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
More Summa litigation moving forward after health system CEO resigns

The future of Western Reserve Hospital in Cuyahoga Falls may be inching closer to being resolved.

McDonald’s rolling out Chocolate Shamrock Shake
hoppin04cut_01
Website ranks Hoppin’ Frog among world’s Top 100 Brewers for 10th year in a row
cruze04cut
2017 Chevy Cruze hatchback provides storage, features
Business news briefs — Feb. 3
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next