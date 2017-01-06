All CATEGORIES
☰ Menu

Mortgage rates and home sales expected to rise in 2017

By Alex Veiga
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 06:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Dec. 6, 2016 photo, a house is for sale in Coral Gables, Fla. Economists predict mortgage rates will continue to climb next year, just one of the trends that suggest 2017 could be a more challenging year for homebuyers. (AP Photo/Alan Diaz)


MORE IN BUSINESS

Signs your aging parents need help managing their finances

It’s inevitable. As we age, our bodies and our brains change, and not always like fine wine. Cognitive skills decline as part of the normal aging process and in turn, so do some of our financial management skills.

housing08cut
Mortgage rates and home sales expected to rise in 2017
Ask Brianna: What’s the best use for a financial windfall?
Where to sell your unwanted stuff online and earn extra cash
alexa08cut_01
Shhh, your washing machine might overhear you
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next