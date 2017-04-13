All CATEGORIES
☰ Menu

Mystic Timbers at Kings Island boldly goes where no wooden coaster has gone before — the shed

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 13, 2017 - 07:39 PM | Updated: April 14, 2017 - 11:16 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The coaster cars resemble pick up trucks on the new Mystic Timbers wooden roller coaster at Kings Island. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

metro14web ANDREA NOALL - AKRON BEACON JOURNAL
Summit bus system director who was placed on leave sent e-mail alleging outside entities declared ‘war’ on Metro

Summit County’s public bus system said Thursday it placed its executive director on paid administrative leave because he sent an email that “contained statements, opinions, sweeping claims and assertions that do not reflect” the system’s “values and beliefs.”

forecast14web
FirstEnergy meteorologists hope for sunny skies but look for dark clouds on horizon
Business news briefs — April 14
teachers14cut
Teachers cash in, big time, by putting lessons up for sale
selfdrive14cut
Aspiring tech prodigy tries to re-route self-driving cars
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next