All CATEGORIES
☰ Menu

Mystic Timbers at Kings Island boldly goes where no wooden coaster has gone before — the shed

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 13, 2017 - 07:39 PM | Updated: April 13, 2017 - 10:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The coaster cars resemble pick up trucks on the new Mystic Timbers wooden roller coaster at Kings Island. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

teachers14cut Mike Householder - AP
Teachers cash in, big time, by putting lessons up for sale - 7:49 PM

Miss Kindergarten is in the million-dollar club. So are Lovin Lit, the Moffatt Girls and about a dozen other teacher-entrepreneurs who are spinning reading, math, science and social studies into gold by selling their lesson plans online to fellow teachers around the world.

selfdrive14cut
Aspiring tech prodigy tries to re-route self-driving cars - 7:49 PM
Business news briefs — April 14 - 7:49 PM
coaster14cut_05
Mystic Timbers at Kings Island boldly goes where no wooden coaster has gone before — the shed - 8:21 PM
forecast14web
FirstEnergy meteorologists hope for sunny skies but look for dark clouds on horizon - 9:42 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next