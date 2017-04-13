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Mystic Timbers at Kings Island boldly goes where no wooden coaster has gone before — the shed

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 13, 2017 - 07:39 PM | Updated: April 14, 2017 - 11:16 AM
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The coaster cars resemble pick up trucks on the new Mystic Timbers wooden roller coaster at Kings Island. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


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