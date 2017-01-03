National accrediting group confirms receiving complaint of patient safety concern at Summa

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBuYXRpb25hbCBoZWFsdGggYWNjcmVkaXRhdGlvbiBvcmdhbml6YXRpb24gY29uZmlybWVk
IG9uIFR1ZXNkYXkgdGhhdCBpdCBoYWQgcmVjZWl2ZWQgYSBjb21wbGFpbnQgJiM4MjIwO29mIGEg
cGF0aWVudCBzYWZldHkgY29uY2VybiBhdCBTdW1tYSBIZWFsdGggU3lzdGVtLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGhlIGNvbXBsYWludCBjb21lcyBhbWlkIGEgZmlyZXN0b3JtIGluIHRoZSBsb2NhbCBtZWRp
Y2FsIGNvbW11bml0eSBhZnRlciB0aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSByZXBsYWNlZCBTdW1tYSBFbWVy
Z2VuY3kgQXNzb2NpYXRlcyAoU0VBKSAmIzE3MzsmIzgyMTI7IGFuIGluZGVwZW5kZW50IHBoeXNp
Y2lhbiBjb3Jwb3JhdGlvbiB0aGF0JiM4MjE3O3Mgc2VwYXJhdGUgZnJvbSBTdW1tYSAmIzgyMTI7
ICB0byBzdGFmZiBpdHMgZml2ZSBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbXMgd2l0aCBhIGdyb3VwIG9mIGRvY3Rv
cnMgcGFpZCBieSBDYW50b24tYmFzZWQgVVMgQWN1dGUgQ2FyZSBTb2x1dGlvbnMgKFVTQUNTKSBh
dCBtaWRuaWdodCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+T24gVHVlc2RheSwgS2F0aWUgTG9vemUgQnJvbmss
IGEgc3Bva2Vzd29tYW4gZm9yIHRoZSBKb2ludCBDb21taXNzaW9uLCBzYWlkIGl0cyBPZmZpY2Ug
b2YgUXVhbGl0eSBhbmQgUGF0aWVudCBTYWZldHkgd2FzICYjODIyMDtjdXJyZW50bHkgcmV2aWV3
aW5nIHRoZSBjb25jZXJuLCBidXQgd2UgY2FuIG5laXRoZXIgY29uZmlybSBub3IgZGVueSB0aGUg
ZGV0YWlscy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN1bW1hIHNwb2tlc21hbiBNaWtlIEJlcm5zdGVpbiBzYWlk
ICYjODIyMDt3aGlsZSBhbnkgcGVyc29uIGNhbiBmaWxlIGFuIGFub255bW91cyBjb21wbGFpbnQg
d2l0aCB0aGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lvbiwgd2UgdGFrZSBwYXRpZW50IHNhZmV0eSBjb25jZXJu
cyB2ZXJ5IHNlcmlvdXNseS4gVG8gdGhhdCBlbmQsIHdlIHdpbGwgcmVzcG9uZCBpbiB0aGUgYXBw
cm9wcmlhdGUgdGltZSBwZXJpb2QgYXMgZGV0ZXJtaW5lZCBieSB0aGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lv
biB0byBhbGxvdyB0aGVtIHRvIGRldGVybWluZSBpZiBhbnl0aGluZyBkaWQgYWN0dWFsbHkgb2Nj
dXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbiBUdWVzZGF5LCBtZWRpY2FsIHByb2Zlc3Npb25hbHMgYXQgU3Vt
bWEgY29udGludWVkIHRvIGNvbnRhY3QgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHRvIGV4cHJlc3MgY29u
Y2VybnMgYWJvdXQgdGhlIGNhcmUgYW5kIHdvcmsgZmxvdyBpbiB0aGUgZW1lcmdlbmN5IHJvb21z
LiA8L3A+PHA+TWFydHkgUmljaG1vbmQsIGEgc3Bva2VzbWFuIGZvciBVU0FDUywgc2FpZCAmIzgy
MjA7b3VyIGV4cGVyaWVuY2Ugd2l0aCBTdW1tYSBlbXBsb3llZXMsIG51cnNlcyBhbmQgYWRtaW5p
c3RyYXRvcnMgaGFzIGJlZW4gb3ZlcndoZWxtaW5nbHkgcG9zaXRpdmUuIFN1bW1hIGVtcGxveWVl
cyBoYXZlIHdvcmtlZCB0aXJlbGVzc2x5IHRvIGJyaW5nIG91ciBwaHlzaWNpYW5zIHVwIHRvIHNw
ZWVkIG9uIHRoZWlyIHN5c3RlbXMgYW5kIHdlIGFyZSB2ZXJ5IGFwcHJlY2lhdGl2ZSBvZiB0aGVp
ciBwcm9mZXNzaW9uYWxpc20uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgcmVwbGFjZWQgU0VBIGVtZXJnZW5j
eSByb29tIGRvY3RvcnMsIHBoeXNpY2lhbnMmIzgyMTc7IGFzc2lzdGFudHMgYW5kIG51cnNlIHBy
YWN0aXRpb25lcnMgd291bGQgcHJlZmVyIHRvIHJldHVybiB0byB0aGVpciBqb2JzIHdpdGggdGhl
aXIgZXhpc3RpbmcgZ3JvdXAsIGJ1dCBpZiB0aGF0IGNhbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbiwgdGhlaXIg
bGVhZGVyIHNhaWQgdGhleSBoYXZlIG90aGVyIGpvYiBvcHBvcnR1bml0aWVzLjwvcD48cD5IZWxw
IHdhbnRlZDwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgYmVjYXVzZSBtb3N0IE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIGVt
ZXJnZW5jeSBkZXBhcnRtZW50cyBhcmUgdW5kZXJzdGFmZmVkIGFuZCBuZWVkIG1vcmUgaGVscCwg
c2FpZCBEci4gSmVmZiBXcmlnaHQsIHdobyBsZWFkcyB0aGUgU3VtbWEgRW1lcmdlbmN5IEFzc29j
aWF0ZXMsIHRoZSBncm91cCBvZiBkb2N0b3JzIHdobyBoYWQgc3RhZmZlZCBTdW1tYSBlbWVyZ2Vu
Y3kgcm9vbXMgZm9yIDQwIHllYXJzLiA8L3A+PHA+VGhlIGFwcHJveGltYXRlbHkgODAgbWVkaWNh
bCBwcm9mZXNzaW9uYWxzICYjODIxMjsgNjAgYm9hcmQtY2VydGlmaWVkIGVtZXJnZW5jeSByb29t
IGRvY3RvcnMgYW5kIDIwIG51cnNlIHByYWN0aXRpb25lcnMgYW5kIHBoeXNpY2lhbnMmIzgyMTc7
IGFzc2lzdGFudHMgJiM4MjEyOyBzdGlsbCBzdGFmZiB0aGUgZW1lcmdlbmN5IHJvb21zIGF0IFdl
c3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBIb3NwaXRhbCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBhbmQgV29vc3RlciBDb21t
dW5pdHkgSG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPk9uIFR1ZXNkYXksIHNvbWUgb2YgdGhvc2Ugc3RhZmZlcnMg
d2VyZSB3b3JraW5nIGF0IHRoZSB0d28gcmVtYWluaW5nIGVtZXJnZW5jeSByb29tcyBzaW5jZSB0
aGV5IGFyZSBzY2hlZHVsZWQgdHdvIG1vbnRocyBpbiBhZHZhbmNlLCBvdGhlcnMgd2VyZSBvZmYg
YW5kIG90aGVycyB3ZXJlIHBpY2tpbmcgdXAgd29yayBhdCBvdGhlciBFUnMuPC9wPjxwPldyaWdo
dCBzYWlkIHRoYXQgU0VBIGlzIGtlZXBpbmcgaXRzIHNjaGVkdWxlIG9wZW4gZm9yIEphbnVhcnks
IGluIGNhc2UgU3VtbWEgY2hhbmdlcyBpdHMgbWluZCBhbmQgYXNrcyB0aGUgZG9jdG9ycyYjODIx
NzsgZ3JvdXAgYmFjay48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGNhbiBvbmx5IGRvIHRoYXQgZm9yIHNvIGxv
bmcsIG9idmlvdXNseSwmIzgyMjE7IFdyaWdodCBzYWlkLiA8L3A+PHA+U0VBIGRvY3RvcnMgd291
bGQgb25seSByZXR1cm4gdW5kZXIgU0VBIG1hbmFnZW1lbnQsIG5vdCB3aXRoIFVTQUNTLCBXcmln
aHQgc2FpZC48L3A+PHA+T3RoZXIgaW5xdWlyaWVzPC9wPjxwPiYjODIyMDtSaWdodCBub3csIHdl
JiM4MjE3O3JlIGNvbnNpZGVyaW5nIHRoZSBkaWZmZXJlbnQgb3Bwb3J0dW5pdGllcyB3ZSBoYXZl
IGxvY2FsbHksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBhbHJlYWR5IGhhZCBmb3Vy
IGRpZmZlcmVudCBlbWVyZ2VuY3kgZGVwYXJ0bWVudHMgYXNrIGlmIHdlIHdvdWxkIGNvbWUuIFRo
ZXkmIzgyMTc7cmUgdW5kZXJzdGFmZmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7ZCBwcmVmZXIg
dG8gYmUgc2VydmluZyB0aGUgQWtyb24gY29tbXVuaXR5IGJlY2F1c2Ugd2UgaGF2ZSBiZWVuIHNl
cnZpbmcgdGhlIGNvbW11bml0eSBmb3Igc28gbG9uZy4gTW9zdCBkb2N0b3JzIGhhdmUgaG91c2Vz
IHdpdGhpbiAxMCB0byAzMCBtaW51dGVzIG9mIEFrcm9uLiYjODIyMTsgV3JpZ2h0IHNhaWQgaGUg
aGFzIGhhZCBubyBjb250YWN0IHdpdGggU3VtbWEgbGVhZGVyc2hpcCBzaW5jZSBsYXN0IHdlZWsu
PC9wPjxwPlRoZSBjaGFuZ2VvdmVyIHN1cmZhY2VkIHB1YmxpY2x5IGxhdGUgbGFzdCB3ZWVrIGFu
ZCBhZmZlY3RlZCBzdGFmZmluZyBhdCBBa3JvbiBDaXR5IEhvc3BpdGFsIGFuZCBTdW1tYSBmYWNp
bGl0aWVzIGluIEJhcmJlcnRvbiwgR3JlZW4sIE1lZGluYSBhbmQgV2Fkc3dvcnRoLjwvcD48cD5V
U0FDUyB3b3JrcyB3aXRoIGhvc3BpdGFscyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgdG8gcHJvdmlkZSBz
aW1pbGFyIGdyb3VwcyBvZiBwaHlzaWNpYW4gc2VydmljZXMuIFRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3Mg
Y2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIsIERyLiBEb21pbmljIEJhZ25vbGksIGlzIHRoZSBodXNi
YW5kIG9mIERyLiBWaXZpYW4gdm9uIEdydWVuaWdlbiwgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBjaGllZiBtZWRp
Y2FsIG9mZmljZXIsIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBwb3dlcmZ1bCBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBwb3Np
dGlvbnMgYXQgdGhlIGhlYWx0aCBzeXN0ZW0uPC9wPjxwPlN1bW1hIG9mZmljaWFscyBzYWlkIG9u
IEZyaWRheSB0aGF0IHZvbiBHcnVlbmlnZW4gd2FzIG5vdCBpbnZvbHZlZCBpbiB0aGUgc2VsZWN0
aW9uIHByb2Nlc3MgYW5kIHRoYXQgc2hlIHdvdWxkIG5vdCBhZmZlY3QgdGhlIHJlbGF0aW9uc2hp
cCBiZXR3ZWVuIFN1bW1hIGFuZCBVU0FDUy48L3A+PHA+QWtyb24gTWF5b3IgRGFuIEhvcnJpZ2Fu
IHNhaWQgaGUgaGFkIGJlZW4gaW4gY29udGFjdCB3aXRoIG9mZmljaWFscyBhdCBTdW1tYSwgdGhl
IGNpdHkmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IGVtcGxveWVyLCBhbmQgcGxhbnMgdG8ga2VlcCB0aGUgbGlu
ZXMgb2YgY29tbXVuaWNhdGlvbiBvcGVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB0aGlzIHNpdHVhdGlv
biBmaXJzdCBhcm9zZSwgSSBhbmQgb3VyIEVNUyBjb21tYW5kIHdlcmUgdW5kZXJzdGFuZGFibHkg
Y29uY2VybmVkIGFib3V0IHdoZXRoZXIgdGhpcyB3b3VsZCBhZmZlY3QgcGF0aWVudCBjYXJlIGZv
ciBvdXIgcmVzaWRlbnRzLiAgVGhyb3VnaCB0aGlzIHRyYW5zaXRpb24sIEkmIzgyMTc7dmUgYXBw
cmVjaWF0ZWQgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBvcGVuIGNvbW11bmljYXRpb24gd2l0aCBvdXIgRU1TLCBh
bmQgYW0gcGxlYXNlZCB0byByZXBvcnQgd2UgZGlkIG5vdCBlbmNvdW50ZXIgYW55IGlzc3VlcyBv
ciBkaXNydXB0aW9uIGluIEVNUyBzZXJ2aWNlIG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtNeSB0b3AgcHJpb3JpdHkgYXQgYWxsIHRpbWVzIGlzIG1haW50YWluaW5nIHRoZSBoZWFsdGgg
YW5kIHNhZmV0eSBvZiBvdXIgcmVzaWRlbnRzLCYjODIyMTsgdGhlIG1heW9yIHNhaWQuPC9wPjxw
PkluIHJlc3BvbnNlIHRvIHRoZSBjb21wbGFpbnQgcmVjZWl2ZWQgYnkgdGhlIEpvaW50IENvbW1p
c3Npb24sIEJyb25rIHNhaWQgaWYgYSBzaXR1YXRpb24gJiM4MjIwO3JhaXNlcyBjb25jZXJucyBh
Ym91dCBhIGNvbnRpbnVpbmcgdGhyZWF0IHRvIHBhdGllbnQgc2FmZXR5IG9yIGlmIGl0IHN1Z2dl
c3RzIGEgZmFpbHVyZSB0byBjb21wbHkgd2l0aCBKb2ludCBDb21taXNzaW9uIHN0YW5kYXJkcywg
dGhlbiB0aGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lvbiBtYXkgY29uZHVjdCBhbiB1bmFubm91bmNlZCBvciB1
bnNjaGVkdWxlZCBvbi1zaXRlIGV2YWx1YXRpb24gb2YgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbi4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkhlYWx0aCBvcmdhbml6YXRpb25zIG11c3QgYWRkcmVzcyBhbnkgcHJvYmxlbXMgdGhh
dCBhcmUgZm91bmQgdG8gbWFpbnRhaW4gdGhlaXIgbmF0aW9uYWwgYWNjcmVkaXRhdGlvbiwgc2hl
IHNhaWQuIDwvcD48cD5PbiBUdWVzZGF5LCBCZXJuc3RlaW4gZGVjbGluZWQgdG8gbmFtZSB0aGUg
bmV3IGRpcmVjdG9yIGZvciB0aGUgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIHJlc2lkZW5jeSBwcm9ncmFt
LCBzYXlpbmcgdGhlIGluZm9ybWF0aW9uIG5lZWRlZCB0byBiZSBzaGFyZWQgd2l0aCBTdW1tYSBz
dGFmZiBmaXJzdC48L3A+PHA+QmVybnN0ZWluIHNhaWQgRHIuIERhdmlkIEN1c3RvZGlvLCB0aGUg
QWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbCBjdXJyZW50IGNoaWVmIG1lZGljYWwgb2ZmaWNlciBhbmQgYW4g
ZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIHBoeXNpY2lhbiwgaGFkIGJlZW4gbmFtZWQgYXMgaW50ZXJpbSBj
aGFpciBmb3IgdGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgRW1lcmdlbmN5IE1lZGljaW5lLiAoVm9uIEdydWVu
aWdlbiBpcyBjaGllZiBtZWRpY2FsIG9mZmljZXIgZm9yIHRoZSBlbnRpcmUgaGVhbHRoIHN5c3Rl
bS4pPC9wPjxwPkJlcm5zdGVpbiBhbHNvIHNhaWQgdGhhdCBEci4gVGhvbWFzIE1hbG9uZSwgU3Vt
bWEgcHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8sIGhhZG4mIzgyMTc7dCBhdXRob3JlZCByZXNwb25zZXMgdG8g
YSBibG9nIHBvc3QgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ncnVudGRvYy5jb20iIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cuZ3J1bnRkb2MuY29tPC9hPiBhYm91dCB0aGUgU3VtbWEgc2l0dWF0aW9uIGFu
ZCB3YXMgbm90IGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIGJsb2cuIDwvcD48cD5SaWNobW9uZCwgc3Bva2Vz
bWFuIGZvciBVU0FDUywgY29uZmlybWVkIHRoYXQgaXRzIENFTywgQmFnbm9saSwgaGFkIGF1dGhv
cmVkIHRocmVlIGNvbW1lbnRzIG9uIHRoZSBibG9nLCBidXQgbm90IG9uZXMgd2l0aCBpbmZsYW1t
YXRvcnkgcmVtYXJrcy48L3A+PHA+R2V0dGluZyBjcmVkZW50aWFsczwvcD48cD5SaWNobW9uZCBz
YWlkIHRoZXJlIGFyZSA3NSBVU0FDUyBwaHlzaWNpYW5zIHdvcmtpbmcgYXQgU3VtbWEgb3IgaW4g
dGhlIHByb2Nlc3Mgb2YgZ2V0dGluZyBjcmVkZW50aWFsZWQuIE1vc3QgYXJlIGZyb20gTm9ydGhl
YXN0IE9oaW8sIENvbHVtYnVzIGFuZCBDaW5jaW5uYXRpLCB3aXRoIG90aGVycyBmcm9tIG90aGVy
IHBhcnRzIG9mIHRoZSBjb3VudHJ5IGluIHRoZSBwcm9jZXNzIG9mIGdldHRpbmcgY3JlZGVudGlh
bGVkLjwvcD48cD5XcmlnaHQsIHRoZSBTRUEgaGVhZCwgc2FpZCBoZSByZWNlaXZlZCBwZXJzb25h
bCBhc3N1cmFuY2VzIGZyb20gc2V2ZXJhbCBvdGhlciBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBlbWVyZ2VuY3kg
cGh5c2ljaWFuIGdyb3VwcyB0aGF0IG91dCBvZiBwcm9mZXNzaW9uYWwgY291cnRlc3ksIHRoZXkg
d291bGQgbm90IHN0YWZmIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgRVJzLCBkZXNwaXRlIGJlaW5nIG9mZmVyZWQg
aGVmdHkgcGVyLWhvdXIgcmF0ZXMuPC9wPjxwPkF0IGNyb3NzLXRvd24gcml2YWwsIENsZXZlbGFu
ZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCwgdGhlIGVtZXJnZW5jeSByb29tIHdhaXRzIGF0IHRoZSBm
YWNpbGl0aWVzIGluIEFrcm9uLCBCYXRoLCBHcmVlbiwgTG9kaSBhbmQgU3RvdyAmIzgyMjA7YXJl
IGJ1c3ksIGJ1dCB3ZSBhcmUgbm90IHNlZWluZyBoaWdoZXItdGhhbi1ub3JtYWwgdHJhZmZpYyBm
b3IgdGhpcyB0aW1lIG9mIHllYXIsJiM4MjIxOyBzcG9rZXNtYW4gSm9lIE1pbGljaWEgc2FpZC48
L3A+PHA+QWtyb24gR2VuZXJhbCYjODIxNztzIEVSIGRvY3MgYXJlIHBhcnQgb2YgYSAmIzgyMjA7
bG9uZ3RpbWUgcGFydG5lcnNoaXAgYW5kIHN0cm9uZyByZWxhdGlvbnNoaXAmIzgyMjE7IHdpdGgg
R2VuZXJhbCBFbWVyZ2VuY3kgUm9vbSBTcGVjaWFsaXN0cywgTWlsaWNpYSBzYWlkLjwvcD48cD5C
ZXR0eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YmxpbmZpc2hlckB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2JsaW5maXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2JsaW5maXNoZXJB
QkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5j
b20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Jl
dHR5TGluRmlzaGVyQUJKPC9hPiBhbmQgc2VlIGFsbCBoZXIgc3RvcmllcyBhdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jl
dHR5PC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.