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Design

National Design Mart in Medina County becomes regional destination for do-it-yourselfers

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 09:29 PM | Updated: July 10, 2017 - 10:15 AM
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Brothers Ryan King and Chris King, owners of National Design Mart, stand in the showroom of their new 150,000 square foot facility on Rt. 18 in Medina. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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