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National Interstate Corp. gets a new owner and begins expanding in Richfield

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 10, 2016 - 07:32 PM
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Matthew Montgomery (left) superintendent of Revere Local Schools, Anthony (Tony) J. Mercurio, National Interstate president and CEO and Bobbie Beshara, the mayor of Richfield shovel up some dirt during the ground breaking ceremony of National Interstate's third office building Thursday in Richfield. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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