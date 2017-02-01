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New accounts give the disabled a chance to save more money

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: February 1, 2017 - 07:06 PM
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Justin Bainbridge works at the Prairie Life Fitness Center in Omaha, Neb. Bainbridge works two part-time jobs: folding towels at the gym and taking tickets at a movie theater, but he wasn't allowed to start saving money for his future until a few months earlier. A new type of savings program is giving Bainbridge and others with disabilities, a chance to save more cash. (AP Photo/Nati Harnik)


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