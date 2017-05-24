All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

New Akron Children’s Hospital Kidney Stone Clinic offers one-stop shop for increased population of kids, teens getting kidney stones

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: May 24, 2017 - 07:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Blakely Kopatz, 6, of Jackson Township talks with Dr. Shefali Mahesh (center) and Child Life Nurse Michelle Peterson during a visit to Akron Children's Hospital Kidney Stone Clinic. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

united25cut_02 Richard Drew - AP
United CEO assures shareholders at meeting; workers protest - 8:17 PM

CHICAGO: The CEO of United Airlines assured shareholders Wednesday that the company is doing all it can to be more customer-friendly since video surfaced of a passenger being violently ejected from a plane last month.

swensons25cut
Swensons hopes to sizzle in University Heights; Akron chain eyes northward expansion - 8:17 PM
ceo25cut
Women CEOs earn big pay, but few of them have the top job - 8:17 PM
Business news briefs — May 25 - 8:17 PM
kidney23cut_01
New Akron Children’s Hospital Kidney Stone Clinic offers one-stop shop for increased population of kids, teens getting kidney stones
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next