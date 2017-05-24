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Health care

New Akron Children’s Hospital Kidney Stone Clinic offers one-stop shop for increased population of kids, teens getting kidney stones

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: May 24, 2017 - 07:43 PM | Updated: May 25, 2017 - 03:43 PM
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Blakely Kopatz, 6, of Jackson Township talks with Dr. Shefali Mahesh (center) and Child Life Nurse Michelle Peterson during a visit to Akron Children's Hospital Kidney Stone Clinic. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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