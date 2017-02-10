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Health care

New emergency in the ER: Summa loses accreditation to teach emergency medicine residents

By Amanda Garrett and Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writers

Published: February 10, 2017 - 10:11 AM | Updated: February 10, 2017 - 10:18 AM
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A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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