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New president named at Cleveland Clinic Medina Hospital

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: July 12, 2017 - 12:29 PM | Updated: July 12, 2017 - 02:19 PM
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Cleveland Clinic today has named Richard Shewbridge, M.D., FACP, as the new President of Cleveland Clinic Medina Hospital, effective July 17.


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