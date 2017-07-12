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Medicine

New president named at Cleveland Clinic Medina Hospital

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: July 12, 2017 - 12:29 PM | Updated: July 13, 2017 - 05:43 PM
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Cleveland Clinic today has named Richard Shewbridge, M.D., FACP, as the new President of Cleveland Clinic Medina Hospital, effective July 17.


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