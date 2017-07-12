All CATEGORIES
☰ Menu

Medicine

New president named at Cleveland Clinic Medina Hospital

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: July 12, 2017 - 12:29 PM | Updated: July 13, 2017 - 05:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Clinic today has named Richard Shewbridge, M.D., FACP, as the new President of Cleveland Clinic Medina Hospital, effective July 17.


MORE IN BUSINESS

Ask Brianna: Can you live a healthy lifestyle on the cheap?

Q: I’m trying to eat better and exercise more, but I don’t have a ton of money in my budget to spare. How can I live healthily on the cheap?

gym16cut_web
Two new Akron gyms offer variety of workout options
Local business spotlight — July 16
Betty Lin-Fisher: How do you fare in your tipping skills? Check out these survey results
mcdonalds14cut_04
McDonald’s super-sized order: Getting people to visit more
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next